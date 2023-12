Hned pětice hráčů s kladenskou minulostí nastoupí dnes do prvního zápasu českých hokejistů na mistrovství světa do 20 let. To je jasně nejvíc za poslední dobu, nicméně ani jeden z kvinteta aktuálně barvy Kladna nehájí a všichni nastupují v zahraničí.

Kvinteto ex-kladeských hokejistů, kteří budou Česko reprezentovat na MS juniorů - zleva Adam Bareš, Marek Alscher, Sebastian Redlich, Matyáš Šapovaliv a Adam Židlický | Foto: Rytíři Kladno

Už loni byl oporou národního týmu při skvělé stříbrné jízdě na MS v Kanadě Matyáš Šapovaliv. Je jediným z ex-kladenského kvarteta, který si před odchodem do zámoří zahrál také za A mužstvo Rytířů. Když mu bylo pouhých šestnáct let, zahrál si po boku Jaromíra Jágra či Tomáše Plekance 12 zápasů Chance ligy, ve kterých získal tři kanadské body. Poté odešel do kanadské juniorky, kde už tři sezony válí za Saginaw Spirits, kde patří k nejlepším hráčům klubu i celé OHL (23. místo v kanadském bodování).

V roce 2022 prošel draftem, kde si ho vybral ve 2. kole na 48. místě jeden z nejlepších celků NHL Vegas Golden Night a už s ním také podepsali letos profesionální smlouvu.

Šapovaliv má formu, ve 27 zápasech sezony nasbíral 36 kanadských bodů, byl určen zástupcem kapitána české reprezentace a měl by patřit k tahounům útoku zásobujícím pasy největší hvězdu výběru Jiřího Kulicha.

Také Marek Alscher byl na loňském šampionátu, nicméně nezasáhl do žádného zápasu, což se však letos určitě změní. Devatenáctiletý 190 cm vysoký obránce by měl být jedním z opěrným bodů české defenzivy. Podobně jako Šapovaliv brzy odešel z Kladna do zahraničí a přes finský Pelicans Lahti se probil do kanadské juniorky. Ve WHL hraje za Portland Winterhawks, a to tak dobře, že si ho na loňském draftu vybrali Florida Panthers ve 3. kole jako 93. v pořadí. Hlavně s ním však už podepsali profesionální smlouvu!

Poprvé si juniorský šampionát zahraje také útočník Adam Bareš. Odchovanec Loun odešel z Kladna (kam ho dostal úspěšný mládežnický kouč Radek Gardoň) před více než dvěma roky do finského Pelicans Lahti, kde hrál i s Markem Alscherem. Probil se tady až do prvního týmu, kde letos nastoupil v devíti zápasů SM-liigy a dal už i svůj první gól. Je hlavně střelcem, však je jeho vzorem David Pastrňák.

Ještě známější je kladenskému fanouškovi jméno Sebastiana Redlicha. Je totiž mladším bratrem někdejšího kladenského útočníka Tomáše Redlicha, nyní už pár roků hráče Karlových Varů. Neměl to jednoduché, v dorostu byl dokonce „jen“ v PZ, a když se konečně prokousal do juniorky Rytířů, přišel covid. I proto se Redlich vydal do Švédska, kde hraje dosud za juniorku Södertälje a výborně. Na vrcholný podnik reprezentace se dostal vůbec poprvé.

Stejně tak i Adam Židlický, nejmladší ex-kladeňák ve výběru (18 let). Vyrůstal spíš za mořem, kde jeho slavný táta Marek Židlický patřil k nejšikovnějším obráncům celé NHL. Dnes je asistentem kouče národního týmu a syn Adam si zahraje na MS juniorů. Útočník Mississauga Steelheads nezaujme příspěvkem bodů, spíš je ohromně rychlý a hodně důrazný. Soupeřům jeho hra rozhodně vonět nebude.

Doplňme ještě, že manažerem týmu je roky další Kladeňák, Otakar Černý.