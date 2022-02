O špatné náladě v hokejovém prostředí

Hokej je teď vnímaný hodně negativně, což mě moc mrzí. V hokeji se pohybuji dvacet let. Potkávám lidi, kteří to berou tak, že se nic neděje. Spousta ale bere hokej zodpovědně, vážně, mají k němu vztah. A nejen k tomu sportu, ale k dětem, pro které to děláme. Ta negace je o to nepříjemnější, že do budoucna přicházíme o talentované hráče. Pokud nemá nikoho, kdo by ho k hokeji přivedl, tak si u něj doma jen přečtou, že hokej je špatná věc. To určitě není dobře a nepomáhá to.

