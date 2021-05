Píchl ho Marchand, mlátil Tkachuka. Posílí Dotchin Rytíře?

Posily do obrany si Jaromír Jágr vybírá do svého Kladna nejraději v zámoří a obvykle se trefí. Na Jasona Lepina, Brady Austina, Brendona Nashe, Zacha Frye a Luca Snuggeruda by mohl navázat další. Instagramový účet Rytířů Kladno totiž začala v minulých dnech sledovat téměř celá rodina kanadského beka Jacka Dotchina.

Jake Dotchin v dresu Tampy Bay | Foto: NHL.com

Těžko to bude náhoda, mezi sledujícími je i přímo Jack Dotchin. Za Tampu Bay Lightnings a Anaheim Mighty Duck odehrál tenhle sedmadvacetiletý obránce z Ontaria 103 zápasů s bilancí 3+20. Ještě víc utkání má borec vysoký 191 cm odehráno ve farmářských týmech Syracuse Crunch, San Diego Gulls a San Antonio Rampage. Na farmách i prvních týmech se sešel také s některými českými hráči, třeba Andrejem Šustrem, Ondřejem Kašem, Ondřejem Palátem nebo Liborem Hájkem. „Já v tuto chvíli jeho příchod komentovat nebudu. Jednáme s více hráči, a pokud se domluvíme, vše zveřejníme oficiální cestou,“ odmítl potvrdit spekulaci tiskový mluvčí Lukáš Jůdl. Dodal, že v tomto období fanoušci i média spekulují hodně, ale ne vždy se jedná o pravdivé informace. „Některé ano, některé ne. Já mohu slíbit, že zajímavé hráče do Kladna přivést chceme, a na předsezonní tiskové konferenci jejich jména zveřejníme. Některá určitě i dříve,“ dodal Jůdl s tím, že Rytíři mají fanoušky po celém světě. "A naše sociální sítě sledují i řada sportovců, mezi kterými nechybí ani zajímaví hokejisté." Legendární Neliba: Medaile? Pro český národ by to byla vzpruha Přečíst článek › Co napsat k Jaku Dotchinovi? Ve své asi nejlepší sezoně 2017/18 odehrál v dresu Tampy Bay 48 zápasů a zahrál si vedle neskutečných hráčů jako Stamkos, Point, Kučerov, Vasilevskij nebo Hedman. Už dříve pak hrával v juniorce s hvězdným brankářem St. Louis Jordanem Binningtonem, nebo obráncem Floridy – dobrý známým Jaromíra Jágra Aaronem Ekbladem. Měl také s jedním z nejlepších borců ligy, bostonským Bradem Marchandem. Krosčekoval ho, ale to si ostrý hoch Marchand nedal líbit a píchl Dotchina mezi nohy. Dostal za to od NHL stopku. Férovější bitku si odmakal Dotchin proti jiné hvězdě, Matthewu Tkachukovi z Calgary. Skončila plichtou a dokazuje, že Kanaďan je tvrdou stráží. Prohlédnout si ji můžete ZDE: Zdroj: Youtube Bohužel v Tampě si Dotchin nadějné angažmá pokazil sám. Příliš přibral na váze a klub ho nemilosrdně vyhodil. Novináři si z něj tehdy dělali legraci, že se pod ním boří led… O to větší nevýhodou Dotchina může být, že poslední rok byl kvůli covidu bez hokeje, naposledy bojoval za San Antonio (farma St. Louis) na jaře 2020. Naopak další spekulace se zřejmě nenaplní. Reprezentant Jiří Sekáč jasně naznačil, že hodlá pokračovat v KHL, taktéž zřejmě Brady Austin. U Jakuba Strnada bude asi překážkou vysoké odstupné, které Boleslav loni Kladnu zaplatila.

Sledujte s námi v televizi finále Ligy mistrů, MMA, fotbal, tenis a další sporty. K předplatnému Deník.cz získáte nyní jako dárek televizní přenosy pouze za 1 Kč. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu