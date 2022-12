Za Kladno nastoupil celkem k 94 zápasům a vstřelil 8 gólů (1991 až 1995). Hostoval úspěšně ve Slavii (pomohl jí do extraligy) a Berouně, pak odešel do Dánska a zejména v Odense se stal ikonou, vždyť tady odmakal 10 sezon a získal dva mistrovské tituly. Ve své nejlepší sezoně 1997/98 zaznamenal v 50 zápasech rekordních 89 bodů (51+38), byl čtvrtý v celé lize (přitom v podprůměrném týmu) a vysloužil si přestup do movitého Fredrikshavnu.

Padesátník a Jágrův vrstevník Placatka půjde na led po dlouhých 17 letech, už ale s mládeží trochu trénuje, jak naznačil na videu, které poslal do Čech.

Kvůli této exhibici přiletí až z Dánska, kde jinak žije, a kde strávil většinu své kariéry - převážně v týmu Odense. Za Kladno hrál naposledy v sezoně 1994/95 a na led půjde poprvé po dlouhých 17 letech. "S úctou a pokorou, že mohu být součástí! Tréninku moc není, ale těším se, ahoj!" vzkazuje příjemný chlapík ze severské země.