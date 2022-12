Po kolika letech jste si zase zahrál hokej?

Ukončil jsem kariéru v roce 2005. Od té doby jsem nehrál. Když mi před čtrnácti dny vyřídila pozvání Laďka Eichenmannová, řekl jsem si, že musím trochu potrénovat. Stihl jsem pět tréninků, abych mohl bruslit, aby mě publikum nevypískalo.

Když přišla pozvánka, byla pro vás účast až taková priorita?

Tohle bych vždycky udělal. Šance vrátit se do rodného města a potkat kluky. Ten respekt ke sportu, klubu a kamarádům… Neváhal jsem ani vteřinu a udělal bych to znovu úplně stejně.

Za tu dobu, co jste v Kladně nebyl, prošel výraznou proměnou kladenský zimák. Jak se vám líbí?

Zimák je rekonstruovaný. Kluci mají mnohem lepší zázemí, než jaké jsme měli my. Střecha je nová. Kladenskému hokeji přeji to nejlepší. Aby se dařilo klubu, týmu i městu. Protože hokej tu k městu patří.

Jaká byla vaše první vzpomínka, když jste se vrátil na zimák?

Asi si nevzpomenu na první vzpomínku. Ale hned jsme se začali potkávat s kluky. Ty vzpomínky, jak jsme hráli zápas, jak jsme v prvním týmu. Každý kluk v Kladně snil o tom, se dostat do áčka. Někomu se to povedlo více, někomu méně. Takže naše vzpomínky mířily do časů, kdy jsme tu trénovali, hráli a prostě makali.

Nyní žijete v dánském Odense. Zůstal jste i po konci kariéry u hokeje?

Když jsem skončil s hokejem, úplně jsem změnil branži. Se sportem to nemá nic společného. Pracoval jsem jako projektový manažer v medicinálním průmyslu. Dnes pracuji pro firmu, která pracuje se zdravotnickými daty.

Sledujete hokej i na dále? Ať už Kladno, nároďák či „vaše“ dánské kluby?

Abych byl upřímný, moc hokej nesleduji. Ale nejvíce tedy vnímám Kladno, kde znám nějaké kluky. Jardu Jágra nebo Otu Vejvodu, který to tu trénuje. Narodily se mi tři dcery, tak jsem se od hokeje trochu vzdálil. Ale když přišla ta nabídka se vrátit, neváhal jsem ukázat respekt.

Jan Šejhl

