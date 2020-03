Kladno i dvě kola před koncem ztrácí na Dynamo, Litvínov i Vítkovice tři body, ale vlastně čtyři, protože má horší bilanci ze vzájemných zápasů. V úterý hostí Mladou Boleslav a končí v pátek v Litvínově. Na stejném počtu bodů mohou sejít na konci až čtyři týmy, a pak by rozhodovala minitabulka. Pro Kladno zlá, se všemi soky má totiž horší vzájemné zápasy.

V brněnské DRFG aréně to zprvu vypadalo, že brankářská jednička Denis Godla do brány půjde, jenže těsně před uzavřením zápisu zaznělo z jeho úst opačné stanovisko: Nejde to!

Mezi tyče tak musel Adam Brízgala, na lavičku pak usedl rychle povolaný David Stahl. "Adam to zvládl skvěle. Bylo to vlastně jeho asi nejdůležitější utkání, první kompletní v sezoně," upozornil trenér Kladna David Čermák.

Brno před nabitou arénou zápas ovládalo, mělo hodně šancí včetně těch nejjasnějších, ale Brízgala chytal skvěle a inkasoval jen v 8. minutě, kdy hlavní ofenzivní zbraň Komety Mueller projel v přesilovce mezi kladenskými obránci Austinem a Lakosem a zavěsil.

Jenže ve druhé třetině se Rytíři zničehonic prosadili také, to překvapil brankáře Vejmelku svou jedovatou ranou další Kanaďan O´Donnell a dal svůj třináctý gól sezony. A ve třetí části sice v tutovce neuspěl Jágr, ale pak nabil Zikmundovi a centr první formace vymetl víko – 1:2.

Kladno se posledních čtrnáct minut bránilo, co to šlo, dvakrát i v oslabení. V závěru mu naopak pomohl trest domácího Vincoura, a tak body uhájilo.

„Potýkáme se s ohromnými výkyvy. V pátek sehrajeme parádní zápas proti nejlepšímu týmu v lize Liberci a potom nejsme schopni zopakovat výkon v duelu s posledním. Celou sezonu se s tím pasujeme,“ pravil kladenský odchovanec Tomáš Plekanec, jenž obléká dres Komety.



V nedělní partii se ocitl v ošemetné situaci. Kladenský rodák mohl přispět k potopení svého mateřského klubu, jemuž v minulé sezoně pomohl k postupu do extraligy. „Na to se nedívám. Kladno do záchranářských starostí zabředlo dlouhou šňůrou proher. Jinak předtím hrálo dobře a pohybovalo se kolem desítky. Soustředil jsem se na nás,“ poznamenal Plekanec.

To Ladislav Zikmund věděl, že kdyby Kladeňáci nevyhráli, nebyla by šance na záchranu. "Naštěstí jsme to uplácali a bereme tři body. Rozhodlo to, že jsme hodně chtěli. Nebylo to jako minulé zápasy, kdy se nám nedařilo. Lepilo nám to a měli jsme i štěstí,“ řekl autor existenční druhé branky Zikmund.

"Sledovali jsme nervózní utkání, hlavně z naší strany, jde nám o všechno. Měli jsme špatný začátek a udělali chybu v oslabení a dostali gól. Po něm se naše hra zlepšila a ve druhé třetině byla asi nejlepší. Vyrovnali jsme a ve třetí šťastným gólem šli do vedení. I díky tomu, že jsme ubránili oslabení, na která jsme se speciálně připravovali, protože má Brno skvělou přesilovku, jsme to už dotáhli do vítězného konce," oddechl si David Čermák, ale i on dobře ví, že cíl je ještě moc daleko. "Naše situace je dál kritická, protože vyhrály Pardubice i Litvínov, takže to nezáleží jen na nás. Bojovat ale budeme až do konce," slíbil.

Brněnský asistent Kamil Pokorný mínil, že Kometa začala tak, jak chtěla: dobře a s gólem. "Ale po něm byl zápas z naší strany oproti pátku (výhra nad Libercem) jako den a noc. Soupeř byl agresivnější, měl lepší pohyb a bojoval na hranici osobní statečnosti. Náš výkon zůstal daleko za očekáváním a nepomohli jsme si ani přesilovkami. Kladno tak zaslouženě vyhrálo," uznal Pokorný, jehož tým diváci vybučeli.

Kometa Brno – Rytíři Kladno 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).

Branky a nahrávky: 8. Mueller (P. Holík, Zaťovič) – 31. O'Donnell (Austin), 46. Zikmund (Jágr, Stach). Rozhodčí: Hejduk, Kubičík – Bryška, Rampír. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Střely na branku: 29:26. Diváci: 7700.

Brno: Vejmelka – O. Němec, Baranka, Bartejs, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Mlčák – Mueller, P. Holík, Zaťovič – M. Erat, Plekanec, Červený – Vincour, Rákos, Š. Stránský – Matěj Svoboda, Brabenec, Kunc.

Kladno: Brízgala – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Zelingr, Barinka, Zajíc – Zikmund, Stach, Jágr – Melka, Vampola, Strnad – O'Donnell, Machač, Redlich – Š. Bláha, T. Kaut, Hajný.