Vášně budí už skončená série, v níž vítěz základní části Litoměřice nečekaně vypadl s Prostějovem. Litoměřičtí konstatovali, že dohrávali se spoustou marodů. Tím nadzvedli Jestřáby, jejich šéf Luňák neváhal a pustil se do projektu Dukla, podle něhož Kališníci staví mladí hráče, ale je faktem, že v sestavě mají většinu protřelých borců.

Za oba celky hrála řada bývalých, ale i současných hráčů Kladna. Litoměřicím pomohl právě jeden z mladých Jiří Ticháček a byl výraznou postavou obrany. Hráli zde úspěšně i kluci, kteří Rytířům dost pomohli během sezony, tedy Kadlec či bratři Procházkové.

Na druhé straně stála přes velkou vzdálenost s Prostějovem ještě silnější kladenská enkláva. K postupu Jestřábů po téměř 20ti letech do semifinále (naposledy si ho zahráli v roce 2003 právě s Kladnem!) přispěli brankář Martin Altrichter, Josef Zajíc, Šimon Jelínek, Jan Rudovský, Jan Kloz i Marek Račuk, který k Jestřábům zamířil během sezony. Nutno dodat, že hoši hrají skvěle, ve čtvrtfinále nasbírali celkem 15 kanadských bodů, nejvíc trio Kloz, Rudovský a Račuk.

Velké hokejové ohlédnutí: co se Rytířům v sezoně povedlo a kde selhali?

Vsetín se trápí se Slavií, jako loni Kladno

Většina fanoušků i odborníků před play off mírně favorizovala Vsetín, ten má být protivníkem Kladna v baráži. Uvidí se, Slavia ho zatím hodně trápí. Už měla mečbol, ale padla v prodloužení čtvrtého zápasu a oba celky si to rozdají dnes večer v páté bitvě. Ta už rozhodne. Jeden z fanoušků Kladna na diskusním fóru prohlásil, že z tjěchto dvou týmů by rozhodně nechtěl nikoho…

Proč? Vsetín má v zádech Lapač a jeho kouzlo a Slavia zase spoustu Kladeňáků, kteří by se vyšponovali, aby ukázali, že jsou lepší než si kdo myslel.

Za Vsetín bojují ex-kladenští Tomáš Pitule, jenž sem byl v sezoně vyměněn za Miroslava Indráka, Ondřej Smetana a hlavně střelec Jiří Říha. Mnohem větší otisk má Kladno ve Slavii. Trenér Jiří Veber, mimochodem někdejší opora Kladna i Vsetína, má v kádru mnoho nedávných Rytířů. V obraně Matyáše Zelingra a svého syna Václava, v útoku pak Patrika Machače, Dana Kružíka, Petra Kafku a největší hvězdu Tomáše Knotka. Slavia loni trápila ve čtvrtfinále také Kladno, ale přece jen méně než nyní Vsetín. Postará se o senzaci?

Víťa Bílek ještě nekončí

Pořád má velkou chuť do hokeje a v důležitém utkání, které zlomilo odpor favorita z Třebíče, uspěl Vítězslav Bílek v dresu Sokolova a dokonce dal důležitou branku. Je mu osmatřicet, v sezoně vystřídal čtyři dresy (Kladno, Slavia, Ústí a nyní Sokolov), už nedostává tolik prostoru, ale Západočechům hodně pomohl. V týmu kromě působí ještě bývalý junior Kladna Petr Hašek, dnes sparťan.

Rytíři si dvakrát zahrají s Kolínem a pojedou i za hranice

Ústí nad Labem stojí nad propastí

Hraje se ještě jedna série, v níž bojují o naději na setrvání v Chance lize celky Ústí nad Labem a Šumperka. Blíž jsou nyní Moravané, kteří i díky pomoci bývalých kladenských borců Denise Kindla, Tomáše Vildumetze a Ondřeje Šilhavého vedou v sérii 3:1.

Pro Ústí by byl sestup malou sportovní tragédií. Zatím nepomohlo ani to, že první muž klubu, olympijský vítěz Jan Čaloun, sešel z tribuny na střídačku a doplnil tam kladenského kouče Miroslava Macha. Ústí je z dlouhodobého pohledu nejbližším klubem Kladnu, vyměnila se mezi nimi velká řada hráčů. Aktuálně tam chytá Lukáš Cikánek, v poli válčí bratři Štěpán a Ondřej Bláhové a Tomáš Bernat. Produktivní Ondřej Bláha může v baráži pomoci i Kladnu, v základní části extraligy totiž odehrál 11 zápasů a je mu méně než 23 let. Oporami klubu jsou další ex-kladeňáci Jiří Drtina a David Tůma.