Povedlo se nám zápas ke konci otočit na naši stranu. První třetinu jsme hráli výborně, ale nedávali jsme góly. Stejně jako předešlé zápasy to bylo těžké. Jsme rádi, že jsme to strhli na naši stranu.

Co bylo rozdílovým elementem celé série?

Až na jeden jsme odehráli všechny zápasy dobře. Jihlavě patří neskutečný kredit. Měli těžké play off a proti nám neuvěřitelně bojovali, byli nepříjemní. Gólman (Žukov) byl samozřejmě dobrý, ale dali jsme dost gólů na to, abychom vyhráli.

Jak byste hodnotil výkon svého Kladna?

Kromě třetího zápasu jsme hráli slušně, měli jsme to pod kontrolou. Dávali jsme góly, dařily se nám přesilovky i oslabení. Jen v posledním zápase nám hra v početní nevýhodě nevyšla. Celkově jsme to zaslouženě dotáhli k záchraně.

Dal jste důležitý gól krásnou kličkou. Užil jste si ho?

Už jsem nevěděl, na jakou stranu mám jet. Byl jsem hrozně blízko gólmana. Jsem rád, že se mi to za povedlo zasunout.

Přišla teď velká úleva?

Určitě. Do Jihlavy jsme už jet nechtěli, chtěli jsme sérii ukončit v Chomutově. Jsme rádi, že se to povedlo.

PODÍVEJTE SE: Rytíři to zvládli, zase budou EXTRALIGOVÍ! Jágr děkoval

Vám osobně sezona taky dobře vyšla, byl jste nejproduktivnějším Kladeňákem v základní části.

Na sebe se nekoukám. Mám hodně minut, hraju přesilovky i oslabení. Ty body pak naskakují. U nás jsou taková pravidla, že se na body nemá cenu ani koukat. To nemusíme řešit. Snažím se pro kluky a pro tým odvádět na ledě maximální práci.

Jaká byla 40denní příprava na baráž? Prý někteří hráči brblali na těžký program.

Takový systém tu nikdy nebyl, tak to pro všechny bylo těžké. Bylo to vabank. Trénovali jsme hodně, možná až moc. Naštěstí to asi pomohlo nebo jsme baráž prostě i tak zvládli.

Jak těžké bylo zvládnout sezonu v chomutovském azylu?

Bylo to hrozně těžké. Fanoušci byli super, že za námi jezdili, i když to pro ně bylo také složité. Přeci jen do Chomutova to je hodina cesty. Jsme rádi, že jsme to zvládli.

Jak vidíte svou budoucnost?

Vůbec nevím. Ještě jsem se s Jardou o tom nebavil. Ale cítím se dobře, baví mě to, jsem zdravý, tak asi ještě hrát budu. Ale na rozhodnutí je ještě čas.

Jak byste hodnotil výkon Jaromíra Jágra?

To snad všichni vidí. Klobouk dolů, že do toho ještě v padesáti jde. Nikdo takový snad už nebude. Je jen na něm, jak dlouho bude chtít hrát a jak dlouho se bude cítit prospěšný pro Kladno.

Bylo i nějaké hecování k pokračování jeho hráčské kariéry?

Občas nějaké vtípky padnou. Ale sám nejlíp ví, co má dělat, co je potřeba. Je to jen na něm.

Když se ohlédnete za celou sezonu, od ledna Kladno hrálo dobrý hokej. Co se tehdy zlomilo?

Hráli jsme dobře i v první polovině extraligy, jen jsme poztráceli zbytečně moc bodů. Úplně v pohodě jsme mohli mít o deset, patnáct bodů víc. Potom přišly dva nešťastné zápasy ve Zlíně a v Olomouci, které nás možná odsoudily k baráži. Ale sezonu jsme si pokazili na začátku. Stálo nás to lepší umístění.

Bude podle vás Kladno v příští sezoně nebezpečnější?

To doufám. Ještě jednou bych si rád zahrál play off. Hrát pořád o záchranu a v baráži je psychicky náročné. V play off člověk nemá co ztratit, může si to užít.

Bude Kladno silnější i proto, že bude hrát konečně na svém stadionu?

Věřím v to. Loni jsme ale hráli ve finále doma s Jihlavou a třikrát jsme prohráli. Ale to už se snad opakovat nebude. Ta výhoda kladenského prostředí je obrovská. Když lidi přijdou, tak je pro soupeře těžké u nás hrát. To musíme proměnit v naši výhodu.

Brankář Žukov smí proti Kladnu v pondělí chytat, komise netrestala

Těšíte se zpět do Kladna?

Každý v klubu se těší. Nejen my hráči, ale i vedení, mládežníci. Konečně budeme mít pro sebe zázemí, které si zasloužíme.

Jak vás těší to, že by v Kladně i dál měl pokračovat Adam Kubík?

Áda se letos neskutečně zlepšil, zvlášť v druhé půlce sezony. Byl možná nejlepším hráčem naší ofenzivy. Udělal ohromný skok a já jen doufám, že mu to vydrží a Kladno na něm bude stát. Bude tím, který to do budoucna po nás přebere.

Proběhly informace, že byste po sezoně měl přebrat kladenskou mládež…

Uvidíme, s Jardou si ještě musíme sednout, jak bychom to vyřešili. Vím, že je to náročná práce. Budu se tomu věnovat. Na Kladně je potřeba se do toho zase naplno opřít, udělat změny. Tím nemyslím v trenérech, ale nastavit vše tak, aby to fungovalo. Přes léto se to snad povede.

Jan Šejhl