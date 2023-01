Hoši před ním se snažili vzadu nehrát tak hloupě, jako v Budějovicích a vycházelo to. V poslední minutě dokonce spustila první formace kladiva náporu a v posledních týdnech střelecky netradičně aktivní Plekanec s pomocí nešťastné teče obránce vystřelil Rytířům příjemné vedení.

Jenže po obrátce ještě Plekanec zkusil zažertovat na lavičce s koučem hostů Rulíkem, jehož parta rychle utáhla šrouby a grilovala Rytíře na stále na větším ohni.

Brízgala dlouho odolával, ale když hosty oslovil nesmyslnou rozehrávkou Cibulskis a pak Kubík nevyhodil, přišly dva slepené góly Štetky (pro mladíka to byla první trefa kariéry) a A. Musila.

Protože si po posledních zápasech stěžovaly na rozhodčí jak Kladno, tak i Pardubice, rozhodčí nevylučovali a vyhodili až Brízgalu za to, že odehrál puk povolený lichoběžník. Poulíček ukázal, že hosté mají dobré početní výhody a Kladno naopak nejhorší bránění v lize. "Měli jsme výborný vstup do utkání. Měli jsme náboj, pohyb a soupeř byl zaskočený. Ve druhé třetině jsme ale prakticky nevylezli z našeho pásma. To nás stálo tři branky," litoval obráce Kladna Martin Kehar.

Za stavu 1:3 se Rytíři trochu zmátořili, nestárnoucí Jágr projel celou obranu, prosadil se i přes držení jiného bývalého borce Philadelphie Sedláka, ale Will hosty udržel v náskoku.

Poslední část nebyla překvapivě taktická. Kladno si vytvořilo docela dost možností, jak zápas zdramatizovat, na druhé straně při mnoha protiakcích hostů doslova čaroval Brízgala. Paulovič ho přece jen překonal, přesto byl Brízgala jasně nejlepším hráčem kladenského mužstva. "Fenomenální výkony Brízgyho jsme viděli všichni. Jenom smekám. Mě mrzí, že jsme tam občas byli jak namalovaní, protože on by tam nechal duši," drtil mezi zuby zklamaný Martin Kehar.

"Jsem plný emocí. Nerad bych teď řekl něco, čeho bych litoval. Každopádně jednou nevyhodíme puk z pásma, pak nemůžeme vystřídat a už se to nabaluje jako sněhová koule. Momentum tak získává soupeř a hrozně těžko se z toho zvedá," dodal Martin Kehar a pořád nic nezvdává.

"Jsme pořád na dostřel a nic nevzdáváme. Je ještě pořád hodně zápasů. Věříme, že to urveme," je odhodlán srdcař kladensého mužstva. "Hrajeme prakticky každý rok o přežití. Jsme ve válce a musíme bojovat. Jsem rád, že můžu být v Kladně. Je pro čest, že tu můžu být tak dlouho. O to víc jsou v tom zapojené city. Je to můj domov," mluvil hodně od srdce.

Trenéři po zápase:

Otakar Vejvoda (Kladno): Byli jsme spokojení s první třetinou. Od prvního střídání ve druhé třetině jsme ale hráli méně disciplinovaně s pukem. Když pak Pardubice přebraly taktovku, tak jsme byli ještě pasivnější jak ve vlastní třetině, tak jsme potom nevyhrávali žádné souboje v útočné třetině, když jsme se tam dostali. Pardubice si to ve třetí třetině pohlídaly. Díky Brízgalovi, který byl fantastický, to skončilo akorát 1:4. Dobře chytal už ve Vítkovicích, v Budějovicích to měl těžké, ale chtěli jsme, aby dostal tým impuls.

Radim Rulík (Pardubice): Do zápasu jsme nevstoupili úplně dobře. První třetina byla z naší strany hodně profesorská a zaslouženě jsme byli potrestaní. V kabině jsme si to trochu vyříkali a od druhé třetiny jsme malinko přidali. Byli jsme rádi, že jsme skóre otočili, a ve třetí třetině jsme se snažili si to pohlídat. Viděli jsme poslední zápasy Kladna, vůbec nehrálo špatně, ve Vítkovicích vyhrálo. Je to tým, který je houževnatý. Pro nás těžký soupeř, jsme rádi, že jsme to zvládli. Jirku Ticháčka uvidím vždycky rád, našemu týmu dvacítek na světovém šampionátu ohromně pomohl. Je skvělé, že mu v Kladně dávají takovou šanci.

Rytíři Kladno – Dynamo Pardubice 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Branky: 20. Plekanec (Kubík, Jágr) – 32. Štetka (Zohorna, Radil), 33. A. Musil (Herčík), 38. Poulíček (Cienciala, T. Dvořák), 55. Paulovič. Rozhodčí: Pražák, Šindel – Brejcha, Špůr. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváků: 2987.



Kladno: Brízgala – Kehar, Dotchin, Ticháček, Slováček, Cibulskis, Babka – Kubík, Plekanec, Jágr – Brodecki, Indrák, Filip – M. Procházka, Pytlík, Beran – O. Bláha, Zikmund, Melka.

Pardubice: Wil – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář, Vála, Tvrdík – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Štetka, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, T. Zeman – Herčík, A. Musil, Vondráček.