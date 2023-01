Co na mladíky říkáte? Neviděl jsem úplně všechny zápasy, ale kousky ano a semifinále celé. Těžko k tomu něco říkat. Z týmu čiší obrovská síla, forma, tohle prostě není nic náhodného, že jsou už ve finále.

Jsou kluci tak dobří, nebo prostě chytili správný lauf v pravou chvíli a funguje jim chemie mužstva?

Asi všechno dohromady. Já některé znám, takže vím, že kvalitu mají. Se Svozkou (Svozilem) jsem hrál v Brně, u nás v Kladně byl Šapovaliv a teď je tu Ticháček, v extralize jsem hrál proti Jiříčkovi a Kulichovi. Všichni ti kluci jsou moc dobří a udělali navíc ohromný progres v zámoří. To platí i o dalších, v útoku mi zaujal silově hrající Marcel, šikovní je také Chmelař, Brabenec, obránci a další. Výborný mix.

Tedy i práce trenérů?

Musím říci, že Radim Rulík i jeho kolegové udělali výbornou věc, že vzali kluky už na to srpnové mistrovství. Oni si to tam okoukli a využili to teď. Skvělá práce realizačního týmu.

Podobně jako nynější tým jste i vy v roce 2001 narazili v semifinále na švédskou zeď, pozdější brankářskou hvězdu Henrika Lundquista, a také jste ho dvakrát překonali…

To už si nevybavím, jen vím, že byl ve stejném ročníku a hrávali jsme proti sobě. Chytal parádně stejně jako Lindbom nyní, ale Suchánek byl také výborný. A také my jsme měli tehdy skvělého gólmana Tomáše Dubu, hráli týmově a turnaj vyšel individualitám. Navíc jsme využili euforie z předešlého roku, kdy kluci také šampionát vyhráli.

O rok později jste hráli doma v Pardubicích a měli asi větší hvězdy. Vy jste byl starší, k tomu Hudler, Hemský… a neúspěch. Chyběla chemie?

Tehdy nám to nějak nelepilo. Přitom v Pardubicích bylo skvělé publikum, hnalo nás. Jenže tak už to bývá, hokej jsme hráli slušný, ale výsledkově to nevyšlo.

Matyáš Šapovaliv září ve hře a speciálně na buly, prý jste ho učil při jeho kladenském angažmá i vy?

Měli jsme takovou malou skupinku před rokem a čtvrt, kdy tam byl Šapi, ale také litvínovský Honza Myšák a Maty Filip z Kladna. Trochu jsme trénovali, ale jeho progres je hlavně z Kanady. Hraje tam spoustu těžkých zápasů, to je znát.

V Kladně hrajete s Jiřím Ticháčkem, koukáte se na jeho hru trochu víc než na ostatní?

O něco asi ano, přece jen se výborné známe, takže ho sleduju hodně. Také on dělá velké pokroky.

A jak podle vás dopadne finále s Kanadou, mají ji mladí Češi šanci porazit i podruhé?

Těžké to bude, ale jestli je Kanada někdy hratelná, tak právě letos. Jindy jsou její výběry odskočené úplně, ale letos prohráli s námi a měli velké problémy se Slováky. Tak je potřeba hrát dál jako doteď, pohlídat tu jejich hvězdičku (Berarda), a může to vyjít.