Je to super, účast je skvělá. Je to samozřejmě super pro hokej. Doufejme, že u toho děti zůstanou, bude je to bavit a probudí se v nich vášeň pro sport, jako to bylo u mě a u spousty dalších hráčů, kteří z Kladna pochází.

Co je u dětí v tomhle věku nejdůležitější?

Vášeň, aby je to bavilo. Ta první jiskra, ten nástup. To je klíčem k tomu, aby u toho zůstaly a bavilo je to i dál.

Co jste jim vy osobně radil?

Nic velkého. Je to spíš o tom, aby děti měly zábavu, aby se u toho smály, když bruslí. To je základ. Spousta z nich už krásně bruslí, takže je znát, že na to chodí. Doufám, že u toho vydrží a vášeň se jich bude držet čím dál tím víc.

Trénink s Plekancem lákal. Na Týden hokeje do Kladna přišlo rekordních 85 dětí

Po covidové přestávce je účast rekordní. Ukazuje to, že děti chtějí sportovat?

Doufejme, že to tak je. Vypadá to dobře. Musíme u toho ale děti hlavně udržet. Je skvělé, že se angažují města a svaz. Je to vidět. Strašně důležité teď je u toho děti udržet, aby to chtěly hrát dál.

Vy sám jdete příkladem, protože všechny vaše děti sportují…

U nás to ani jinak než sportovně nejde. Sport je základ do života pro každého. Nejen v samotném sportu, ale i v dalších věcech, jako jsou autority nebo disciplína. To je klíčem.

Kdy jste s hokejem začínal vy?

Byly mi asi čtyři roky, zrovna jsme se o tom s mamkou dneska bavili.

Věnoval jste se jen hokeji, nebo jste stíhal i další sporty?

Do třinácti jsem hrál i fotbal docela dost závodně. Jelikož v té době ale na Kladně nebyl fotbal na úplně dobré úrovni, tak jsem zůstal u hokeje. Nechtělo se mi navíc běhat, klouzání bylo o trochu jednodušší.

