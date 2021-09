Můžete zhodnotit, jak z vašeho pohledu vypadala generálka na extraligu?

Už se to blížilo extralize. Byla to příprava, jak to bude vypadat v pátek. Už jsme nastoupili v plné sestavě. Kromě teda Jardy Jágra. Chtěli jsme ukázat věci, které jsme trénovali celou přípravu, zaměřit se na detaily, které nám v předchozích zápasech chyběly.

V poslední přípravném duelu si Kladno poprvé vyzkoušelo chomutovský stadion…

Tak já jsem tady doma. (směje se) Já jsem toho tady moc nezkoušel. Myslím, že klukům to asi vadí. Věřím, že by raději hráli doma. Ale já osobně jsem rád, že když už se vybíral stadion, tak to vyšlo zrovna na Chomutov. Jsem tu doma. Přijde se podívat hlavně rodina, ale i spousta známých. Máma to má od zimáku pět minut pěšky, babička nebo manželka s malou to také mají blízko. Pro mě je to super. Asi budu muset nakoupit permanentky, protože byla bouře zpráv, že všichni chtějí na hokej (směje se). Když budeme podávat dobré výsledky a budeme hrát důstojnou roli, najdou si cestu na zimák i místní. Také se budou chtít podívat na Jardu a Plekyho. Bude zajímavé, že se takto vrací extraliga do Chomutova.

Co napověděla celá příprava?

Ukázalo nám to, že když budeme plnit, co máme, budeme hrát na sto procent, můžeme konkurovat každému. Jen v Liberci jsme byli slabší. Liberec nás očividně přehrál a půlku zápasu jsme se nedostali z pásma. Ale potřebovali jsme vidět, jak to bude. Z chyb se můžeme poučit. Ale slušný výsledek můžeme uhrát s každým týmem.

S Litvínovem a Karlovými Vary jste sehráli vyrovnané zápasy. Asi by to měli být soupeři, se kterými se budete chtít v sezoně rovnat i tabulkově. Souhlasíte?

Je to těžké říkat dopředu. Určitě jsou to týmy, kterým můžeme konkurovat. Je to jiné, než když hrajeme s Třincem nebo se Spartou, kde je spousta zkušených hráčů, kteří si to dovedou podržet. Ale věřím, že od nějakého čtvrtého až pátého místa budou zápasy hodně vyrovnané. Bude to o chybách, které musíme dělat co nejméně. Budou rozhodovat také oslabení a přesilovky. Na tyhle věci se ještě musíme zaměřit. Ale od začátku to pro nás bude takové malé play off. Budeme muset vyhrát každý zápas, protože letos můžou jít dolů až dva týmy. V téhle situaci pro nás bude každý bod zlatý.

Padl v kabině jasný cíl pro nadcházející sezonu?

Nevím. Ale myslím, že náš sezonní cíl je udržet pro Kladno extraligu. Aby se zatím opravil zimák. Věřím, že za námi budou jezdit lidi z Kladna až do Chomutova a budou nás podporovat. Vím, že to není lehké. Chtěli bychom jim to výsledky vrátit, aby mohli za rok chodit na extraligu doma.

Příprava ukázala, že vás opět trápí disciplína a přichází příliš trestů. Co s tím?

Musíme se uklidnit. Je tam spousta vyloučení, kdy akorát štěkáme na rozhodčí. A to nám rozbourá celou hru. Pak do hry nezasahuje půlka týmu. Ti sedí akorát na střídačce, druhá půlka hraje. V tom je těžké udržet si tempo. Ať je to z mé strany či od kluků, tak spousta faulů je zbytečných. Jsme z toho frustrovaní. Občas je to i z přemíry snahy. To se stává. Ale nemůžeme být třikrát za zápas vyloučení za to, že řveme na rozhodčího. To nás akorát hrozně oslabuje a může nás to stát body. Musíme se toho vyvarovat.

Skvěle se předváděl také brankář Bow…

(Klepe na zuby.) Musím zaklepat, že Bowie chytá výborně. Spoustu puků pochytá, nevypadává to z něj. Přeju mu, aby mu tahle forma vydržela celou sezonu. Zaprvé je to totiž super kluk do kabiny, zadruhé na něm budou naše výsledky stát. My musíme pracovat pro něj a on nám to vrátí.

Dle posledních zápasů to vypadá, že byste mohl extraligu začínat v první lajně. Těšíte se na start extraligy o to více?

Těším se moc. Hlavně od Plekyho se snažím učit každé střídání. On různé detaily vidí mnohem jinak než my. Má moc zkušeností a všichni bychom mu měli naslouchat. Myslím, že v tom bude klíč k úspěchu. Právě těmi detaily nám hrozně pomáhá. Sám se vedle něj snažím hrát na sto procent. A doufám, že nějaký čas nám vydrží hrát takhle spolu.

Tomáš Plekanec pomáhal i při výběru kanadských posil. Jak zapadly do týmu?

V kabině je to super. Kluky jsme přijali dobře. Snažíme se s nimi mluvit anglicky. I ti kluci, kteří angličtinu tolik neovládají. Prostě se všichni snažíme spolu komunikovat. Na ledě to chtělo čas a věřím, že v tom nám příprava pomohla. Uvidíme, jak to bude vypadat v sezoně První zápasy ukážou.

Do startu extraligy zbývají poslední dny. Jak je využijete?

Vše teď zaměříme přípravě na pátek. Ještě trochu potrénujeme. Musíme se připravit i na to, že nás čeká nabitý program se spoustou zápasů. Už se budeme soustředit jen na to. Všichni jsme na to trénovali, tak se teď už těšíme, až to přijde.

Jan Šejhl