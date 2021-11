Prohrávali jste a nehráli moc dobře, ale pak jste rychle po sobě dali dvě branky. Co se tam stalo?

Napadalo nám to tam. Nejdřív přišel šťastný odraz od nohy, takové góly ale prostě padají. A pak důležitá maličkost: v každém střídání po gólu je strašně důležité udržet koncentraci. My dali slepený gól a tím rozhodli zápas.

Poslední zápas v Plzni jste dohrával v jiné formaci než Jaromír Jágr a to samé proti Boleslavi, ale jen v úvodu. Trenéři vás k sobě rychle vrátili a vy jste zařídili rozhodující branku…

Takhle trenéři rozhodli, to je na nich, jak to cítí, nebo jestli se domluvili s Jardou (Jágrem). Každopádně se nám povedlo dát gól, takže dobré a uvidíme, jak to bude dál.

Vyhovovalo vám to víc s Jágrem, s nímž hrajete pravidelně?

Já jsem zvyklý hrát s kýmkoliv, ale když nám to pomůže vyhrát zápasy jako dneska, tak jedině dobře. Pár gólů jsme už v sezoně dali, ale někdy je prostě potřeba oživit nějaké hráče nebo celé lajny, tak se dělají změny.

Zkraje sezoně s vámi hrál Nicolas Hlava, teď po příchodu ze Sparty Ladislav Zikmund, jaká je to pro vás změna?

Láďa Zikmund tady hrával před odchodem do Sparty s Jardou, a když jsem tu byl ještě předtím já, tak i se mnou. S Nickem Hlavou nám to také klapalo, takže je fajn, že máme nějaké varianty, které můžeme využít. To se může vždycky hodit.

Jak vnímáte situace v tabulce, Zlín prohrál…

Pořád je strašně moc zápasů do konce. Nějaký rozdíl tam je, ale stačí tři zápasy a je všechno jinak. Pro nás je důležité sbírat bod po bodu a pokusit se přiblížit ostatním týmům, protože věřím, že nějakou kvalitu máme. Musíme ale hlídat maličkosti, dneska taková rozhodla. Tohle musíme zlepšovat v každé zápase.

Chcete se posouvat nahoru, ale hlídat si hlavně záda. Máte teď na hokejkách přece jen víc klidu, když máte na Zlín jedenáct bodů?

Žádný klid určitě nemáme, to ještě opravdu není nic. Ještě s nimi hrajeme dvakrát, jsou tam další zápasy. Od Vánoc už se hraje prakticky bez přestávky. Bude to ještě velký boj.

Winter Classic byl zase posunutý, nemrzí vás, že o tak zajímavou akci přijdete?

Hlavně je to škoda pro fanoušky, ti se těšili, mohla to pro ně být pěkná akce. Ale situace je jaká je a my s ní nic nenaděláme.

Co říci k brankáři Bowovi, proti Boleslavi měl 44 zákroků?

Je naším nejlepším hráčem v sezoně! Nevím, jestli má úplně nejlepší čísla, ale pocitově nás strašně drží, bylo velkou trefou pro Kladno ho přivést. Chytá neskutečně, snad mu forma vydrží a my mu víc pomůžeme, když se mu třeba zápas nepovede.

Na ledě trávíte neskutečné kvantum času, jak odpočíváte, abyste tohle zvládal?

Moc odpočívat nemohu, protože když to dělám, necítím se dobře. Proto se potřebuji pořád hýbat. Když necháte v mém věku tělo dva dny odpočinout, je to strašně znát. Jen si hlídám, co potřebuji, přece jen už svoje tělo znám.

Boleslav patří ke kandidátům na titul, je to pro vás asi hodně cenná výhra, že?

Byl to jeden zápas, oni hrají výborně, jsou perfektní bruslaři. Vyhráli jsme díky perfektnímu Landonovi (Bowovi) a slepeným gólům.