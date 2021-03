Ve všech pěti zápasech odehrál přes dvacet minut, ve všech bodoval, celkem má bilanci 3+6. Tomáš Plekanec je pro hokejové Kladno darem z nebes, protože i v osmatřiceti letech je jasně nejcennějším hráčem Rytířů, než něhož si neumí v klubu usilujícím o návratu do extraligy neumí představit ani oslabení nebo buly. V pátek navíc svým gólem na 1:3 nastartoval hrozivě hrající mužstvo k velkému obratu na 6:4 a triumfu v sérii.

Druhý zápas play off Kladno - Slavia. Hlava a Plekanec | Foto: Roman Mareš

„Pro nás je série 4:1 a ten pocit, když si podáváš ruku a jsi vítěz, to je nejvíc. Jsme ale chlapi a myslím, že bychom si ruce měli podat, což se bohužel nestalo, někdo mi tam chyběl,“ narážel Tomáš Plekanec na přehecovaného Petra Vampolu, bývalého spoluhráče, který dělal po celou sérii možné i nemožné, aby Rytíře nahlodal. Neváhal ani párkrát se ostře pohádat s Jaromírem Jágrem. „Nevím, nebyl jsem u toho a nebudu se k tomu vyjadřovat. Play off je vyhrocené, jen by mělo být fair play, což od některých hráčů soupeře asi nebylo, a je to hrozně smutné. Je to však jejich věc, nás to nemusí zajímat, jdeme dál,“ usmál se kapitán Kladna.