Zase pokazili koncovku jinak docela povedeného zápasu. Kladenští Rytíři šli sedm minut před koncem zápasu v Litvínově do vedení 4:2, přesto si odvezli ze stadonu Ivana Hlinky jen bod. Domácí tak vyhráli i podesáté v řadě, což je nový klubový rekord. V prodloužení o něm rozhodl Ondřej Kaše.

Litvínov - Kladno 5:4 pp, Radek Smoleňák při potyčce s domácími | Foto: Edvard D. Beneš

Bez zásadních hráčů vstupovalo Kladno do těžkého duelu s protivníkem, který vyhrál devětkrát za sebou. Kapitán Plekanec bude scházet minimálně měsíc (céčko dostal místo něj Smoleňák), nenastoupil ani další veterán Frolík. Navíc dali domácí brzy gól, takže jim všechno hrálo do karet. „Pleky přišel dneska do kabiny na mítink k oslabením. Ale pochopitelně takový hráč vám chybí. Jak v technicko-taktických věcech jako buly, tak celkově v krizových situacích. Ale kluci hráli výborně,“ říkal kladenský trenér Otakar Vejvoda.

Jenže Kladno na Severočechy hrálo dobře už v minulé sezoně, kdy je čtyřikrát porazilo, a už v první třetině hráči ukázali, že si to pamatují. Litvínov jim nahrál fauly a zejména ten Zemanův na 2+2 minuty mrzel. Zkoumali ho na videu rozhodčí, což se Rytířům stalo v sezoně poprvé.

Nakonec hráli dvakrát po sobě pět na tři a luxusní výhodu dokonale využili. Nejdřív Dotchin parádně nabil Tralmaksovi na jeho pátou trefu sezony, a pak Ticháček ideálně oslovil Smoleňáka, který teče umí nejlépe v extralize. Byl to jeho dvoustý bod v extralize!

Do druhé části vstoupili domácí, jenže šance nedali, zejména ex-kladenský Hlava měl velkou. Místo toho zachoval chladnou hlavu v šanci Kanaďan Sideroff a konečně tak dal za Rytíře první branku.

Litvínov posadil na koně zbytečným faulem Bláha, po němž se Kladno bránilo 100 vteřin ve třech. Ubránilo, ale tlak pokračoval a střelec Koblasa nedal Brízgalovi, jemuž O. Kaše vyrazil hůl, šanci.

Zdroj: Jan Šejhl

Favoritovi patřila poslední část, hosty ždímal v jejich pásmu. Tady chyběl Plekanec hodně. Přesto Rytíři mohli brát tři body, protože ze dvou brejků Kusý sice gól nevytěžil, ale Sideroff po nabití od Procházky ano.

Skoro už tradičně se však Kladno doslova bálo vyhrát. Zapomnělo pokrýt Sukela, jenž brzy snížil a následně zapadlo za Brízgalu i nahození Zileho.

V prodloužení prožil smolné chvíle Jaromír Pytlík. Jeho hezkou akci zastavenou obranou rozhodčí jako faul neposoudili po chvíli Pytlík doslova namazal zpětnou přihrávkou O. Kašemu, jenž v úniku nezaváhal.

„Podle mne jsme v mnoha aspektech odehráli dobrý zápas. Škoda, že ve druhé třetině jsme Litvínovu zbytečně nabídli přesilovky a dostal se do zápasu, ale slušně jsme hroáli i poslední třetinu, dali na 4:2, ale pak se dostali při dlouhém střídání ve vlastní třetině pod tlak. To rozhodlo, že se Litvínov dostal do hry,“ hodnotil kladenský trenér Otakar Vejvoda, podle něhož hrál tým poctivý hokej.

Litvínovský šéf lavičky Karel Mlejnek tušil, že s odpočatým sokem bude mít jeho parta unavená po páteční bitvě se Spartou problémy, což do konce druhé třetiny měla – hlavně ve svém obranném pásmu. „Ale chci to zakončit pozitivně. Otočit takhle zápas ze 2:4 na 5:4, byť v overtimu, hovoří o tom, že mužstvo je zdravé a pracuje. I když se klukům nedařilo, šli si za tím a to je to cenné,“ chválil svůj tým Mlejnek, ale sympaticky vyzdvihl i kluky jako Jaromíra Pytlíka a Jiřího Ticháčka, s nimiž v minulosti také pracoval. „A rostou před očima,“ řekl Mlejnek.

Verva Litvínov - Rytíři Kladno 5:4 pp (1:2, 1:1, 2:1 – 1:0). Branky a nahrávky: 6. D. Kaše (Hlava, O. Kaše), 36. Koblasa (D. Kaše, O. Kaše), 54. Sukeľ (Czuczman), 58. Zile (D. Kaše), 64. O. Kaše – 17. Tralmaks (Dotchin, Ticháček), 18. Smoleňák (Ticháček, Tralmaks), 26. Sideroff (Slováček), 53. Sideroff (M. Procházka, Ticháček). Rozhodčí: Jaroš, Květoň – Frodl, Hynek. Vyloučení: 7:6. Využití: 2:2. Diváci: 5217

Litvínov: M. Tomek – Demel, Zile, Jaks, Šalda, Zeman, Czuczman, Strejček – Koblasa, Sukeľ, Kudrna – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Gut, Jurčík.

Kladno: Brízgala - Dotchin, Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček - Jarůšek, Klepiš, Tralmaks - Kusý, Pytlík, Sideroff - Bláha, Babka, Strnad - Procházka, Melka, Smoleňák - Beran.