Za iks roků, co sleduji zápasy Tomáše Plekance v televizních přenosech (a že jich bylo) jsem nezaregistroval z úst Milana Antoše ani jiných odborníků v podstatě ani náznak kritiky na způsob jeho hry. Po zápase v Olomouci je všechno jinak. Najednou to není skvělý kapitán národního týmu, nebo opora Komety, která hraje „strašně šikovně“. Teď je to kapitán Kladna a dělá „všechno“ proto, aby bylo úspěšné. A stále častěji to prý je za hranou.