Znají to v každém sportovním klubu: po tréninku si zahrají na dvě a pěkně staří proti mladým. V hokejovém Kladně na to mají před novou extraligovou sezonou kádr složený dokonale. Na jedné straně spousta veteránů, na druhé mladíci s minimem zkušeností. „Je pravda, že máme pár nových starších kluků, tak uvidíme, jestli budeme zkušenosti ukazovat na ledě a jestli se k nám přidají i ti mladí a podaří se nám uhrát lepší výsledky,“ říká před startem nového ročníku kapitán Rytířů Tomáš Plekanec.

V rámci Dnů města uspořádali tradiční autogramiádu Rytíři Kladno. V jejím rámci představili i nové dresy na sezonu. | Foto: Foto: Roman Mareš

Jeho tým napochodoval v neděli na Sletiště, aby se tady podepisoval fanouškům v rámci Dnů města na tradiční autogramiádě. Zájem byl rekordní, ze stolků zmizelo postupně všech devět tisíc hráčských karet. „Přišlo jich hodně a jestli nás takhle podpoří i v sezoně, bude to super, nicméně záleží to hlavně na nás, jestli je naše hra bude bavit,“ naznačil Plekanec, že v posledních letech mívalo Kladno během ročníku s úbytkem fanoušků během sezony problémy. Hlavně kvůli tomu, že hrálo na chvostu extraligové tabulky.

Většina odborníků i fanoušků z celé republiky tipuje Kladno znovu na účast v baráži, to už je kolorit. Škarohlídům nahrává příprava, ve které Rytíři skutečně nezářili a vyhráli jen pár zápasů s prvoligovými celky.

Uzdraví se Frolík do startu extraligy? A jak často bude létat za oceán?

Ani Plekanec evidentně neskáče nadšením, nicméně ví, že to hlavní tým teprve čeká, doteď bylo vše na nečisto. „Ale je jasné, že budeme sázet na zkušenost doplněnou rychlostí našich mladších hráčů. Mezi oběma generacemi to funguje dobře i v kabině, je to propojené. Nicméně také tohle uvidíme lépe až v sezoně ve chvílích, kdy se dařit bude a hlavně když se dařit nebude,“ upozorňuje někdejší ikona Montrealu Canadiens.

Kladno představilo v rámci Dnů města i novou kombinaci dresů na sezonu. Je podobná té z minulých let, liší se jen detaily. Každopádně Plekanec bude letos vodit hráče na led zejména v modré barvě. Týmy si totiž mohly samy určit domácí barvu a tou je po hlasování fanoušků modrá. A protože jiné kluby zvolily doma naopak světlou, budou Rytíři hrát většinu duelů sezony v tmavém trikotu.

Co však určitě nechtějí, aby jejich dresy po skončení základní části zase visely na prádelní šňůře 40 dnů a čekaly, až si je hráči oblečou na barážové zápasy.

Kanonýři se poprvé ukáží doma, do boje jdou s elitní bratrskou dvojicí Chroustů

„Pro nás nemůže být jiný cíl než vyhnout se baráži a udělat předkolo play-off. Potom už se víceméně může stát cokoliv. Není snadné čekat čtyřicet dnů na zápasy. Já vždycky poslouchám hlasy, jak je to všechno pro extraligu jednodušší, ale úplně si to nemyslím. Je to každého názor. Pro nás je klíčové se tomu vyhnout,“ má jasno kapitán Kladna, který se na sezonu těší. „Kdyby to tak nebylo, tak nehraju, skončil bych!“

Z individuálního hlediska je pro Plekance zajímavá změna v pravidlech, která opět povoluje při buly přikopnutí nohou. Někdejší kapitán národního týmu je specialistou na tuhle činnosti a jedním z nejlepších Čechů. Nad změnou se jen usmívá… „Já už to říkám pět let a vždycky mi nadávali, že si vymýšlím. Teď to ale změnili a pro mě je to změna normální: hodí se puk a jasně - hraje se hlavně hokejkou, ale stejně jako ve hře i vším ostatním. Za mě je to posun k lepšímu a daleko jednodušší práce pro rozhodčího,“ říká, ovšem zároveň odmítá, že by to pro něj měla být výhoda. „Moje úspěšnost na vhazování s tím nemá nic společného. Člověk se stejně vždycky snaží vyhrát buly hlavně hokejkou a pravidla tady stejně nejsou úplně stejná jako v NHL,“ dodal Plekanec.

On, šéf klubu Jaromír Jágr, Jakub Klepiš, nové posily Michael Frolík, Richard Jarůšek, zámořské kvarteto Bow, Dotchin, Martenet, Sideroff nebo i mladé pušky udělají od pátku vše pro to, aby Kladno konečně překročilo svůj stín barážového týmu a udělalo fanouškům víc radosti než v posledních dvou letech.

