Kladno přivítalo Slavii s obří plachtou s tvářemi fanoušků, kteří tak alespoň symbolicky svoje Rytíře povzbudili. Do sestavy se po delším čase vrátil uzdravený Pitule, zato Slavia nechala doma jednu z největších hvězd Jaroslava Bednáře.

Od začátku spoléhala hlavně na obranu a výtečného brankáře Michajlova, který ji ponechal ve hře až do konce utkání. Kladenští se dlouho ne mohli prosadit, dokonce ani skvěle hrající dlouhán Račuk nemohl na Michajlova vyzrát. Domácí rozzlobilo i mlčení rozhodčích poté, co Ondráček mimo puk napadl Zacharčuka a pustil mu červenou.

Ve druhé části však už branky přišly. Pokaždé těsně po skončení oslabení. Nejprve krásnou akci Račuka a Filipa dokončil do prázdné brány Marosz. "Trenéři nás nabádají, ať útočíme klidně i v oslabení. Do toho nám naskočil Rosťa Marosz z trestné a byl z toho hezký gól," popisova akci její hlavní konstruktér Marek Račuk.

Ve 35. minutě pak Rytíři přežili pár šancí hostujícího Pšeničky, aby Plekanec a v nájezdu dvou na jednoho dal vzpomenout na semifinále MS 2006 v Rize. Tehdy krásným bekhendem pod horní tyč porazil Finy, teď překvapil Michajlova. V úvodu třetí třetiny přežilo trochu náhodnou šanci Ondráčka a pak už bránilo velmi pozorně. Navíc si Jágr na půlce vychutnal Dudu a i ve svém věku se projel až k Michajlovovi a nádherně zavěsil.

Kdo nevěřil, že se v devětačtyřiceti nepřipraví dobře na play off, zase se mýlil. Král zatím na trůnu zůstává sedět pevně, i když poslední slovo patřilo půl minuty před koncem čestné salvě slávistů.

"Škoda toho gólu na konci. Chtěli jsme pro Košu udržet nulu. Ale jinak supervýkon," říkal po utkání jeden z nejleoších hráčů na ledě Marek Račuk, podle něhož tým plnil vše, co si řekl před sérií, ti vše jsme plnili. "Ale tímhle to vše teprve začíná. Oni mají dobrý kádr, vysoké beky. Bude to jeden z těžších soupeřů, co jsme mohli potkat," uznal i kvaity protivníka z Edenu.

Dodal, že se Rytíři musí držet dobrého pohybu. "A také krátkých střídání. To byl základ úspěchu v první zápase," uzavřel Marek Račuk.

Rytíři Kladno – Slavia Praha 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)



Branky a nahrávky: 23. Marosz (Filip, Račuk), 35. Plekanec (Jágr), 49. Jágr (Plekanec, S. Zacharčuk) – 60. Pšenička Rozhodčí: Souček, Kostourek – Štofa, Kokrment. Vyloučení: 7:8, bez využití. Střely na branku: 39:26.. Stav série: 1:0.



Kladno: Košarišťan - Frye, Mikliš, Kehar, Sorokin, Snuggerud, Zacharčuk – Machala, Plekanec, Jágr – Guman, Marosz, Račuk – Hlava, Pitule, Melka – Hajný, Filip, Bílek – Kubík.



Slavia: Michajlov – T. Duda, Sedlák, D. Krejčí, J. Novák, Jeřábek, J. Říha, Veber – Kafka, Vampola, Kuťák – M. Ondráček, Poletín, Kružík – Pšenička, Vlček, Šmerha – Všetečka, Šteiner, J. Doležal.