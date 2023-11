Zajímavý program nabídli v pondělí v podvečer návštěvníkům kina Hutník v Kladně organizátoři akce Cesta hokejového bojovníka. Velmi slušně naplněný sál nalákaly hlavní hvězdy, které se přišly podělit o svůj pohled na výchovu mladých sportovců, hokejista Tomáš Plekanec, jeho manželka a bývalá TOP světová tenistka Lucie Šafářová, ex-mistryně světa v biatlonu Gabriela Soukalová.

Akcí provázel známý kladenský hokejový kouč Jan „Eddie“ Kregl a konala se pod patronací partnera akce, společnosti Kaufland. Ta lední hokej v Česku podporuje dlouhodobě a vedoucí projektu Kaufland Škola hokejových talentů Igor Kremla nastínil, že původně chtěli zasáhnout jen špičku, tedy národní tým, ale pak zvolili jinou strategii a snaží se zasáhnout celé hokejové podhoubí včetně menší klubů. Jen ve středních Čechách jich podporují jedenáct napříč celým krajem.

Pondělní konference se nesla v duchu úkolu, který si český hokej, ale také ten kladenský musely vytyčit. Kvalita mladých hráčů šla totiž rapidně dolů, za světovou konkurenci začali Češi výrazně pokulhávat a někdejší vlajková loď české hokejové mládeže, Kladno, je to přesným důkazem, což v podstatě potvrdil na pódiu i šéf kladenské hokejové mládeže Martin Vejvoda. „Vytvořili jsme tým lidí, který se pokusí o to vrátit do Kladna v mládeži kvalitu, ale nebude to snadné a bude to běh na delší trať,“ přiznal Vejvoda.

Návštěvníky po něm zaujal kondiční trenér světové tenistky Karolíny Muchové Jaroslav Blažek, jenž v minulost vedl třeba i olympijskou vítězku Bellindu Benčičovou.

Vysledoval jednu zajímavost: rodiče se často snaží, aby děti sportovaly na nejvyšší úrovni, ale klasický pohyb, který je také potřebný, jim v podstatě berou tím, že je vozí všude – domů školy, na tréninky, pak domů. „Občas to tak může být, protože když máte školu na jiném konci Prahy než trénink, dá se to pochopit. Ale my to děláme, i když nemusíme,“ varuje Blažek a souhlasil s ním i Martin Nečas starší.

Otec skvělého hokejisty Caroliny přijel do Kladna až ze Žďáru nad Sázavou, kde šéfuje tamnímu klubu a jeho přednáška zaujala možná nejvíc z celého večera. „My na tréninky jezdili na kole nebo kolečkových bruslích, jak to šlo,“ řekl Nečas, který se i syna v dětství snažil vyvarovat brzké specializace, a tak malý Martin hrál fotbal, basketbal, stolní tenis, florbal, jezdil na kolečkových bruslích a dělal i další sporty. Tak jako velká část generace dnešním padesátníků a starších, kteří se uměli postavit ke každému sportu a často ji stačil plácek za barákem.

Jeho slova v podstatě potvrdily i hlavní hvězdy pondělního večera Tomáš Plekanec, jenž v mládí kombinoval hokej v fotbalem na Novu Kladno a dvě jeho spolumluvčí, které se ve svých sportech dostaly na úplnou světovou špičku, tedy Lucie Šafářová a Gabriela Soukalová.

A návštěvníci kina Hutník, kteří dorazili i z nejvzdálenějších koutů kraje jako je Kolín, odjížděli domů spokojeni.