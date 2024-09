Sto let od založení slaví letos kladenský hokej, jeden z vůbec nejslavnějších a nejúspěšnějších klubů v republice. Výborný čas na to, vydat k takovým kulatinám knížku. Jmenuje se 100 let hokeje v Kladně a realizace se ujali tři muži, kteří u Rytířů v posledních letech působili v roli tiskového mluvčího a byli tedy přímo u zdroje - Lukáš Jůdl, Vít Heral a Jaroslav Keimar. Kniha, nad kterou strávili dva roky času, vychází slavnostně v pátek 20. září, kdy ji před začátkem zápasu se Spartou pokřtí legendární útočník Tomáš Plekanec.

Z čí hlavy vznikl nápad na sepsání téhle knížky?

Lukáš Jůdl: Asi z mojí. Napadlo mne to už když jsem byl mluvčím Rytířů a věděl, že se blíží stoleté výročí založení klubu. Chvíli jsem tu myšlenku nechal uzrát, pobavil jsem se o ní s Vítkem (Heralem) a on mě podpořil.

Vít Heral: Musím říct, že jsem to v hlavě měl také, ale Lukáš byl ten, kdo začal konat. Já kdysi sepsal v tandemu se Zděndou Pospíšilem knížečku k devadesátinám klubu a říkal jsem si, něco takového musíme udělat i teď, ale neměl jsem sílu to rozjet.

Nakonec jste se dali dohromady a přibrali ještě jednoho bývalého tiskového mluvčího Rytířů Jaroslava Keimara. Jak ten do práce na knížce zapadl?

Vít Heral: To bylo jednoduché. Všichni jsme byli mluvčí Rytířů a všichni jsme se sešli na magistrátu (úsměv).

Jaroslav Keimar: Já na té knížce nějakým způsobem začínal spolupracovat už v době, kdy jsem byl v minulé sezoně mluvčím klubu, takže vlastně z druhé strany. Ale je taky potřeba říci, že tehdy nebylo zase tolik prostoru jí věnovat tolik času, co bych si představoval. Takže intenzivní část práce z mé strany přišla spíš až při finalizaci vydání. A bylo to něco, do čeho jsem se s nadšením pustil. Tím spíš, že jsem oba kluky už znal a věděl moc dobře, do čeho a s kým jdu.

Lukáš Jůdl: Je ale důležité říci, že my tři jsme sice knihu dali dohromady, ale lidí okolo, co nám poskytli statistiky, fotky, staré články a další materiály je mnohem víc. Určitě bych chtěl zmínit Jiřího Slánského, jenž má obrovskou sbírku časopisů Gól a tenhle unikátní archiv nám poskytl. Dále to byl Petr Hubáček, obrovsky poctivý statistik kladenského hokeje, nebo fotografové, ať už to byli Roman Mareš, Honza Tauber, Tomáš Kostečka, nebo Jiří Koliš, jenž nám povolil uveřejnit i jeho historické snímky.

O kladenském hokeji už knihy vyšly, namátkou encyklopedie od pánů Josefa Jágra a Miroslava Oliveriuse či povídání s legendami od Jana Murárika. Čím je vaše kniha jiná?

Vít Heral: Určitě nekopíruje žádnou z předešlých knih. Věnuje se hlavně 100 letům kladenského hokeje a A týmu. Jsou tam i další věci, podle mne hodně čtivé, třeba 100+1 zajímavost, kde opravdu najdete různé perličky z jiného pohledu, než jaký je znám. Uznali to i starší hráči, když v knížce listovali. Jako příměr mohu uvést třeba počátky sponzoringu. Lukáš totiž přišel na to, že už v 1985 se na rukávech hráčů objevilo logo Levis, což byla reklama, jíž vyjednal František Kaberle starší. Podobné málo známé věci jsme vybírali.

Lukáš Jůdl: Jsou tam ale samozřejmě i známá témata jako Kladeňáci v NHL, olympiáda v Naganu. Ale také třeba hokej na vojně, což už dnes mladí ani netuší, že se dělo. Že prostě někdo oslavil osmnáctiny a najednou přišel rozkaz a hráč musel na dva roky na vojnu, do jiného města, klubu. Zároveň jsou v knížce témata, která rozšiřují vlastně základnu znalostí od pánů Jágra a Oliveriuse za posledních 20 let, tedy taková aktualizace jejich dat.

Jaroslav Keimar: Sledovali jsme také nové trendy. Dneska už hokej není pouze o tom, že se hraje a jeden tým vyhraje, druhý prohraje, ale má obrovský přesah do sociální sféry. I to jsme se snažili zohlednit. Třeba tím, že jsme zpracovali různé exhibice, kdy Rytíři jako klub pomáhali a přispívali na dobročinnou aktivitu. Zároveň se dotýkáme zásahu hokeje do sociálních sítí, což možná starším fanouškům neřekne nic, ale pro mladou a nastupující generaci fanoušků, která se ke knížce bude v průběhu let vracet, to zajímavé je.

V knize vidím odkazy nejen na hráče, ale také na fanoušky, nebo všechny možné kombinace dresů, či proměny zimního stadionu…

Jaroslav Keimar: Snažili jsme se zachytit stadion ve všech jeho historických podobách, a to jak na fotografiích, tak textově, a navázat různými průřezových tématy, jako jsou třeba vysokoškolsky vzdělaní hokejisté nebo cizinci v kladenském dresu. Část je věnována i kladenským fanouškům a vlastně celé subkultuře, která se pohybuje okolo hokejového Kladna. Je tam kapitola o písničkách, které vznikly přímo o kladenském hokeji nebo třeba o Kladně obecně. A zkrátka měla by to být nějaká základní znalostní báze pro člověka, který se o klubu chce dozvědět víc.

Jaký má kniha náklad a kolik stojí?

Lukáš Jůdl: Náklad má dva tisíce kusů a stát bude rovných pět set korun. Určitě to není žádný výdělečný podnik, a kdyby nepomohlo město, nemohla by knížka vzniknout. Za mě je cena velmi příznivá.

Prý knihu nechcete podepisovat, proč?

Lukáš Jůdl: Volají nám kvůli tomu lidi, ale ta kniha přece není o nás, je o hokejistech, o hokejové historii Kladna. Když ale někdo bude podpis chtít, tak to samozřejmě rádi uděláme, ale spíš by tam lidé měli sbírat podpisy legend.

Vít Heral: Přesně jak říká Lukáš a já to mám i v úvodním slovu, že jsme tu knihu dělali s pokorou.

Jaroslav Keimar: Já doplním, že co se týká těch podpisů, tak nechci vystupovat za klub a nebudu prozrazovat konkrétní data, termíny, jména. Nicméně v průběhu sezony se v rámci oslav očekává různou formou zapojení mnoha hráčů, kteří jsou v knížce uvedeni. A nejsou to nutně jen členové Síně slávy. Čili příležitostí, jak se k těm lidem dostat a získat jejich podpisy lidí, bude hodně.

Kde se dá knížka pořídit?

Vít Heral: Nejvíc kusů bude ve fanshopu na zimáku, kde čekáme největší zájem, dále na všech informačních místech města Kladna, tedy na infocentru, v klientském centru, v Oáze. Vše podstatné se dozvíte také na speciální webové stránce Kladno100.cz.

Dá se spočítat, kolik hodin práce vám sepsání knížky vzalo času?

Jaroslav Keimar: Hodinovku asi nevytvoříme (úsměv). Ale třeba když už jel Lukáš na zaslouženou dovolenou, tak vlastně i tam nad knížkou strávil iks hodin. Při úplné finalizaci, kdy bylo ještě potřeba dělat na poslední chvíli nějaké změny, se už hodiny vůbec nedaly počítat. Dělali jsme po nocích, třeba já korektury na telefonu ze Slovinska, z dovolené. To samé Vítek. Knížka prostě byl zásah do života, vlastně jsme si ji vozili všude s sebou bez ohledu na to, jestli jsme zrovna byli v práci, nebo jestli jsme seděli doma u počítače.

Lukáš Jůdl: Ještě musím na rovinu říct, že můj původní koncept byla bichle na 800 stran. Musel jsem od toho upustit na 500 stran, zaprvé z ekonomických důvodů, ale dneska už i vidím, že také časově by bylo těžké vše za dva roky zvládnout. Byl to stres a až teď bych řekl, že jsem to podcenil. Naštěstí měli doma trpělivost…

Co říci závěrem?

Lukáš Jůdl: Kniha je podle nás uceleným balíčkem o kladenském hokeji, který by měl dobře dobře fungovat jako nějaký kompromis mezi informační hodnotou publikace pánů Jágra a Oliveriuse a zároveň bude uchopitelná po stránce obsahu a toho, aby člověku její četba něco dala.