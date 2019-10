Kladenský odchovanec, který v létě tým Rytířů opustil a zamířil za svou partnerkou, tenistkou Lucií Šafářovou, si nakonec odvezl z rodného města tři body, jeho Kometa otočila z 0:2 na konečných 3:2 v její prospěch. „Museli jsme si na to hřiště zvyknout, trvalo to jednu třetinu. Domácí tu první zvládli i proto, že na menší led jsou zvyklí,“ mínil.

Zápas si užil, ale snažil se nevykolejit své emoce a potlačit, že hraje doma a proti „svým“. Proti svému ještě nedávno spoluhráči Jaromíru Jágrovi, s nímž se na začátku fotil, ale během hry se snažil i zablokovat při střídání.

„Je to zvláštní, když jsem tady hrál vlastně celé mládí, ale snažil jsem se soustředit spíš na zápas. Čekali jsme, že bude těžký, Kladno hraje na svém úzkém hřišti, jak se má: mají mladý tým, který hodně bruslí, jednoduše se dostávají do pásma, střílejí. V první třetině nás přehráli, ale pak se povedla akce po buly, z přesilovky jsme vyrovnali a nakonec to překlopili na naši stranu,“ vyprávěl Plekanec po utkání, když se pozdravil se svým trenérem z mládí, Miroslavem Machem.

Před kabinou, kde se naposledy převlékal ještě v dorostu. „I tím to bylo jiné, ale v těchhle záležitostech se snažím být nad věcí. Přináší je hokej a já zažil třeba přechod z Montrealu do Toronta,“ vzpomněl na pikantní přestup v závěru své zámořské kariéry.

Situaci Kladna nevidí tragicky, tým podle něj má sílu. „V úvodu se museli učit extraligu hrát, je to něco jiného. Ale brzy bylo vidět, že vědí, jak to hrát a bylo to na nich vidět. Zlepšují se,“ dodal Tomáš Plekanec.