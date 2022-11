„Dneska je jiná doba. Tenkrát dával Ota Vejvoda šanci téměř každému juniorovi, která tady hrál. Protočili jsme se tam tenkrát víceméně všichni. Tím to padlo i na mě. V té době byl můj sen hrát extraligu na Kladně. To byl můj první krok. Nikdy jsem neměl žádnou představu o NHL,“ vrátil se ke svým začátkům Plekanec.

„Tenkrát jsme hráli myslím ve Varech. Měl jsem pár střídání, nic velkého. Už jenom pocit, že tam člověk je, byl super,“ zavzpomínal i na svůj první zápas v dospělém hokeji.

Tehdy ale mladičký Plekanec posbíral jen tři starty a naplno prorazil do sestavy až v ročníku 2000/2001. O rok později už byl spolu s Ladislavem Svobodou se 16 asistencemi nejlepším nahrávačem Kladna. Na svém kontě měl v té době už i titul juniorského mistra světa. Od roku 2001 už se zvítězit žádnému českému výběru nepodařilo.

„Měli jsme dobrý manšaft, navíc jsme byli na vlně z minulého mistrovství, kdy to kluci vyhráli. Aura úspěchu a vyhrávání v juniorech se přesunula na náš tým. Měli jsme dobrý tým, kluci měli velký talent a byli draftovaní vysoko. Nedorost, Klesla, Brendl, Vrbata, já… Dobrý manšaft a povedlo se nám to. Super úspěch,“ zavzpomínal Plekanec.

Tomu už ale krátce poté začala nejvýraznější část kariéry. Tedy ta, kterou strávil za mořem. Kladenského odchovance si jako 71. celkem vybrali v draftu 2001 Montreal Canadiens. Na průlom do NHL si však Plekanec musel počkat ještě tři sezony na farmě. Výsledná bilance je ale neuvěřitelná. 15 sezon v nejlepší lize světa, 1001 odehraných utkání v základní části a 608 kanadských bodů (233+375). 94 zápasů pak Plekanec přidal v play off s bilancí 53 bodů (18+35).

„Stojí to strašnou spoustu sil, tvrdé práce, odříkaní a profesionálního přístupu. Bez toho by to nešlo. Měl jsem obrovské štěstí na zranění. Tím, že jsem nezačal hned ve dvaceti a nebyl jsem první kolo draftu, jsem nedostal příležitost hned, ale musel jsem si ji vypracovat. Měl jsem obrovskou porci štěstí. Nakonec se všechno sešlo tak, že je z toho tisíc zápasů. To je neskutečné, nikdy by mě to nenapadlo,“ váží si Plekanec stopy, kterou za mořem zanechal.

Kromě krátké epizody v Torontu nastupoval pouze za Montreal a za svoji věrnost byl náležitě odměněn. Při tisícím utkání ve slavné Bell Centre mu aplaudovaly zaplněné tribuny.

„To bylo super. To je možná trochu rozdíl oproti Česku. Že ocení práci pro klub, i přesto, že se nám nepovedlo vyhrát Stanley Cup za tu dobu, co jsem tam hrál. I přesto to lidi dokázali ocenit. Dvakrát dostaneš potlesk vestoje od lidí, kteří jsou na hráče neskutečně přísní. Je to hrozně příjemné zadostiučinění,“ uvědomuje si Plekanec.

Ten se ale během kariéry pravidelně předváděl i českým fanouškům. Nikdy totiž neodmítl možnost zahrát si za národním tým, a proto má ve své sbírce start na jedenácti mistrovstvích světa a dvou olympiádách. Z toho si Plekanec odnesl jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile ze světových šampionátů.

„Bavil mě hokej, bavilo mě hrát a hrát za nároďák pro mě bylo nejvíc. Bavili mě fanoušci českého nároďáku. Ať to bylo kdekoliv, tak jich všude byla spousta. Bylo to každý rok, nesmírně jsem si to užíval. To, že to nevyšlo, s tím se nedá nic dělat. Je to týmový sport a někdy to prostě nevyjde. Asi to neřeším. Samozřejmě bych toho byl rád součástí, ale to se asi nedá naplánovat,“ vyjádřil se kladenský kapitán ke zlatu, které mu uniklo.

Poslední roky kariéry pak hokejista oblékající dres s číslem čtrnáct spojil opět se svým mateřským Kladnem. V jeho barvách koneckonců nastupoval i v průběhu výluky NHL, kdy se na česká kluziště vrátila řada hráčů ze zámoří. V Kladně tehdy dělala radost formace Židlický, Kaberle, Jágr, Plekanec a Tlustý, která bavila celou republiku.

„Výluku jsem si užil. Byl jsem v nejlepších letech, Tlusťoch byl mladý a talentovaný. Asi nejdůležitější článek byli ale Kába se Židlou vzadu za námi, kteří nám hru tvořili. Mít za sebou takové beky, to je pak radost hrát. To byl ten důvod, proč nám to tak klapalo,“ ocenil Plekanec přínos svých spoluhráčů.

Dařilo se ale i samotnému Plekancovi, který tenkrát nasbíral za 32 zápasů parádních 46 kanadských bodů za 21 gólů a 25 asistencí. V dresu Rytířů byl v té sezoně lepší už jen jeho parťák Jaromír Jágr.

Asi málokoho proto překvapilo, že Plekancovy kroky po konci v zámoří, mířily opět do Kladna. To posílil zkušený útočník v ročníku 2018/19 a hned mu pomohl k postupu do nejvyšší soutěže. Po jedné sezoně v Brně se navíc jako kapitán vrátil a znovu pomohl týmu mezi elitu, kde teď s Rytíři válčí.

„Jsem samozřejmě rád, že se nám postup povedl, ale je to únavné, psychicky hodně vyčerpávající. Nezdá se to, ale když hraješ play off, tak je to jedno. Tam prohraješ a nic se v uvozovkách neděje. Jdeš dál. Tady prohraješ, spadneš do první ligy a hraješ úplně jinou kvalitativní ligu s jinými týmy. Je to dost psychicky náročné,“ vrátil se k postupům Plekanec.

„Je to škoda, že to tak je. Já jsem se vrátil čtyři roky nazpátek, teď je to moje pátá sezona a je to furt stejné, což mě mrzí. Bylo by načase to nějakým způsobem změnit. Změnit fungování, aby se na Kladně začalo hrát play off. Do play off postupuje skoro celá extraliga, ale na Kladně se to pořád nedaří. Chtělo by to se pokusit přehoupnout na druhou stranu,“ dodal.

Sám se teď snaží o to, aby si Kladno zahrálo play off už v tomto ročníku. Jak to pak bude s Plekancem, který je stále nejlepším hráčem týmu, dál?

„Nechávám to otevřené. Nějaký osobní plán mám, ale ani v sobě ho ještě nemám vyřešený. Uvidíme, jak dopadne sezona. Podle toho se rozhodnu,“ prozradil kapitán Rytířů.

„Fyzicky se cítím dobře, žádná zranění víceméně nemám. Z tohohle pohledu se cítím výborně. Každý rok tu ale jsou mladší a rychlejší kluci a já už rychlejší asi nebudu. Musím to nahradit zase něčím jiným. Nemyslím ale, že bych se cítil úplně nepoužitelný,“ dodal se smíchem.

Jeho slova podtrhují čísla, která jen těžko oblafnete. Za Kladno už Plekanec odehrál během sedmi sezon 231 soutěžních zápasů a nastřílel v nich 70 branek. Spoustu dalších pak připravil a týmu pomohl i správným lídrovským přístupem.

A co by si Plekanec ke svým čtyřicetinám přál?

„Nemám nic speciální. Hlavně zdraví pro celou rodinu a pro sebe. To je nejdůležitější, co člověk potřebuje,“ uvědomuje si zkušený hokejista, který za svou kariéru posbíral řadu úspěchů.

„Tisíc zápasů v NHL, jedenáct mistrovství, olympiády… To je něco, o čem ani nesníš. Prostě hraješ a tyhle věci se ti povedou. Potom týmové úspěchy jako medaile na mistrovství světa, juniorů a dlouhé play off, kdy jsme došli až do finále konference. Takové věci považuju za úspěch,“ zakončil své vzpomínání Plekanec.

