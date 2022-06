Tomáš Plekanec je už hlavním tahounem Rytířů a navíc ho fotbal vždycky bavil. Vždy při něm rád střílel góly, ale stárne – a v jasných šancích radši přihrál mladším kamarádům… O fotky s ním byl ale největší zájem a při odchodu ze stadionu se jedna z rodin dokonce usilovně hádala, že manželka pánovi společnou fotku špatně uložila.

Jinak bylo ale nedělní odpoledne pohodové. Rytíři se poločas trápili v koncovce, až jim musel pomoci sudí Ježek penaltou. I tu zazdili a nebrankáře Jirku Veselého překonali až z opakovaného pokusu - prý se při prvním hnul z čáry moc brzy.

Nuž, jindy by v Libušíně asi tekly nervy, tentokrát to byl jen zlatavý mok, který ve vedru pumpovali borci ve slušivých klubových dresech ze sudů rekordním tempem.

Po přestávce, při které se fotili místní veteráni, už domácím došlo a nestíhali. Nepomohlo ani nasazení kdysi fakt dobrého fotbalisty Vladimíra Eichlera, už roky starosty Libušína, nepomohly ani brazilská kouzla Pepíčka Fujdiara. „Něco pro diváky být musí, ne?“ smál se šikula po famózním driblinku.

Rytíře z lavičky koučoval Miroslav Mach. Pořád je to tajné - netajné, že tým Rytířů povede v příští sezoně právě on, každopádně už s ním žije, což bylo na střídačce vidět.

Koho v týmu měl? Kromě zmíněných Tomáše Plekance a Martina Procházky hlavně mladé hráče – Filipa, Pytlíka, Ticháčka, Stahla, Bláhu. Také trenéry Kregla nebo Jirátka, což je mimochodem Libušíňák, nebo talentovaného obránce Marka Alschera, který už si zahrál ve Finsku a teď ho čeká oregonský Portland.

A nescházel ani někdejší vynikající extraligový obránce Jiří Zeman, dnes trenér mládeže PZ. „Byl jsem hrát před týdnem na akci Kuby Voráčka v Mikulově, dal si víno a nepředloženě slíbil, že pomohu i v Libušíně,“ hořekoval se smíchem Zeman.

Společně si pak chvíli zahartusili také s reportérem TV Nova Ondrou Špalkem. Dlouholetá opora Baníku si poranila tříslo, přitom ji čekal výjezd na reportáž. „Poslední zápas sezony a tohle,“ bědoval Špalek.

Přesto je také on rád, že se Libušín dožil krásných 110 let, a přestože a sestoupil do I. B třídy, pojede dál. „Nějací kluci odešli, ale jiné jsme získali a B třída bude pro Libušín akorát,“ má jasno.

A kdyby byla pokaždé tak skvělá návštěva, jako v neděli, bylo by v Libušíně dokonale.

