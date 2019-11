Olomouc je poslední dobou v krizi, byla to pro ni sedmá domácí porážka. Cítili jste to jako soupeři?

My jsme hlavně měli na začátku ohromné štěstí, že jsme hned z první střely dali gól. Uvědomovali jsme si, co je to za zápas, tlak z nás pak spadl a nám se hrálo lépe. Naopak na Olomouci byla asi deka, takže to měli těžší.

Ovlivnil rychlý gól vývoj celého utkání?

Hodně. Byli jsme celý den v autobusu, pak jsme tu spali, tak jsme nebyli úplně čerství. Takže nám to pomohlo. Z první střely gól a další góly by šlo nazvat šťastnými. Hra příliš neodpovídá výsledku.

O dobrý vstup jste se postaral pěkným gólem. Můžete popsat, jak se zrodil?

Dostal jsem výbornou nahrávku od Patrika Machače. Prakticky jsem byl mezi kruhy. Ještě mi tam sjížděl Zelí, který na mě křičel. Koukal jsem na něj, že bych mu to přihrál, ale nakonec jsem vystřelil nečekanou střelu a padlo to tam.

Venku na vás chodí plné zimáky, diváci fandí proti vám. Vyhovuje vám to nebo naopak je to pro vás těžší?

Vždycky je příjemné hrát před plnou halou a spíš nás to namotivuje a vyburcuje.

S Olomoucí to byl de facto boj o desáté místo. Byl to o to těžší zápas?

Věděli jsme, že tenhle víkend bude pro nás důležitý. Že hrajeme se soupeři kolem nás a chceme urvat co nejvíce bodů. To se povedlo a jsme za to rádi.

Desáté místo ale asi v tuhle chvíli příliš neřešíte, že?

Určitě to potěší, ale musíme sbírat bod po bodíku a bude to dobré.

Byl to pro vás čtvrtý gól – a všechny byly venku. Čím to může být?

Daří se mi víc venku, asi je na mě doma moc velký tlak (směje se).

Po minulém utkání sklízel velkou chválu Denis Godla. To platilo i dnes…

Bez gólmana se nedá udělat dobrý výsledek a my mu můžeme jen děkovat. Měl tam super zákroky a bez něj by to nešlo. Byla tam zase přečíslení a on chytí akce navíc, které by byly normálně gólem.

Vypadalo to, že jste ke konci řešili hlavně obranu a utkání jste chtěli ubránit do konce. Souhlasíte?

Nechtěli jsme moc měnit hru, ale ono to k tomu svádí. Ale trochu jsem z toho měl strach, když si vzpomenu, jak jsme podobně prohrávali a dokázali jsme to otočit. Na to jsme se upozorňovali, abychom se neuspokojili a odehráli to dobře odzadu.

Vzpomenete si na zápas, kdy jste zde kdysi během baráže vedli 0:3 a nakonec jste stejně prohráli?

Vím, kam míříte. Pamatuji si na to naprosto jasně. Byl to smolný zápas – z vedení 0:3 prohrát 5:3 a potvrdit si tak sestup. Proto jsem se sem ani netěšil. Je to takový zakletý zimák.

Jan Šejhl