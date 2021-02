Zápas vám osobně opravdu vyšel. Ve statistice plus/minus jste si připsal skvělých +5…

Prostě se to tak sešlo. Jsou zápasy, kdy se naskytnou takové příležitosti, že někomu nahraju a spoluhráč skóruje. Dneska si to všechno sedlo. Kolikrát jsem jen posunul puk a mám z toho nahrávku. Řekl bych, že jsem měl trochu štěstí. To mi pomohlo.

Rozhodčí vás vyhlásili střelcem druhého gólu. Ten byl přitom jasně Fryův. Jak se to celé seběhlo?

Jak říkáte: Jen jsem posunul puk Zachovi a ten z toho dal gól. Ještě předtím to bylo podobné. Před prvním gólem jsem puk posunul Machalovi. Ten to přihrál Džegrovi a byl z toho gól. Obě nahrávky byly situace, které se stávají poměrně často. Jen v Benátkách se to sešlo tak, že všichni ten gól dali. Tak mám nahrávky (usmívá se).

Dočkal jste se pak gólu, který opravdu byl váš. Přišlo mi, že to bylo spíše nahození. Jak jste celou situaci viděl vy?

Z mého pohledu vlevo u mantinelu byla taková skrumáž. Puk se dostal kotouč k Plekymu. Byl jsem jediný volný, komu mohl nahrát, pokud to nechtěl vyřešit sám. Pleky se rozhodl pro nahrávku. Viděl jsem, že mě napadá jeden hráč a snažil jsem se ho obstřelit. A padlo to tam. Přitom jsem hlavně chtěl puk dostat na bránu.

Byl jste u prvního gólu Benátek, který padl v oslabení. To bylo téměř pět na tři, jelikož za bránou Benátek ležel potlučený Machala…

Úplně si tu situaci nevybavuji. Z mého pohledu po pravém mantinelu jel hráč. Čekal jsem, že to bude nahazovat, tak jsem si trochu odstoupil, abych měl k puku blíž než protihráč. Nakonec z toho byla kombinace, která skončila gólem. Ale úplně přesně si vůbec nevybavuju jak.

Zhruba v půlce zápasu se vám změnil parťák v obraně. Zraněného Frye vystřídal Štochl. Jak velká změna to byla?

Se Zachem spolu hrajeme dlouho. Víme, co od sebe očekávat, vyhovíme si. Pak jsem hrál s Kubou (Štochlem), ten toho hodně nechává na mně. Řekne: „V klidu, rozehraj si to ty, Miki.“ Nějak se do toho nechce moc angažovat. Prostě hraju víc na puku. Se Zachem si víc nahrajeme, on pochopitelně chce hrát taky na puku, hrát důležité situace. Ale s oběma se mi hraje suprově.

Druhý zápas po sobě jste rychle vedli 3:0. Promítlo se v tom třeba něco, co jste stihli potrénovat během reprezentační přestávky?

Řekl bych, že to bylo jen vstupem do zápasu. Podobně jako s Prostějovem jsme dali tři rychlé góly. To tým vždycky posadí na koně. Pak si ale musíme dávat pozor, abychom v tom tempu zápas i dohráli a nepolevili. To je u nás důležité.

Z kabiny se ozývají hlasy, že nehrajete svou hru celých 60 minut. Bylo to tedy ono?

Přesně tak. Musíme udržet ty naše první třetiny, které jsme měli proti Prostějovu i proti Benátkám. A odehrát celý zápas, ne jen půlku zápasu nebo dvě třetiny.

Zápas jste dohrávali na pět obránců. Jak moc vám ubývaly síly?

Ani tolik neubývaly. Možná se zítra probudím a budu z toho unavený a rozbitý. Ale když se hra točí na pět obránců, tak se možná hraje líp. Jen přijdete z ledu, už zase se na něj vracíte. Jste furt v tempu, takže to nebyl problém. Horší by bylo, kdyby to mělo být celý zápas.

Blíží se konec soutěže. Víc než kdy jindy může být důležité umístění po základní části. Sledujete tedy už tabulku?

Teď jsme v kabině koukali, jak hrálo Vrchlabí. Prohrálo s Ústím, tak jsme o tři body první. Je to teď na nás. Vrchlabí určitě taky bude chtít být první, takže do toho budou šlapat. My musíme všechny zápasy teď vyhrát.

Jan Šejhl