Přidal i omluvu kladenským fanouškům, kteří za Kladnem stáli do poslední minuty. Trenér Burger také potvrdil, že Jaromír Jágr odstoupil kvůli zranění. Víc ale zdravotní indispozici kladenské osmašedesátky komentovat nechtěl.

„Hráli jsme jen posledních pár minut v první třetině,“ souhlasil Jiří Burger. „Jako bychom na ledě neexistovali. Plzeň byla ve všem lepší. Předčili nás v soubojích. Je to pro nás velké zklamání,“ hodnotil Burger.

„Měli jsme výborný vstup do utkání. První deset, dvanáct minut jsme dominovali. Nesmyslně jsme od toho ustoupili. Nepochopitelně jsme změnili hru,“ štval závěr první třetiny plzeňského trenéra Říhu. „Zbytek první třetiny byl pro nás nebezpečný,“ uznával hostující kouč. „Od druhé třetiny se naše hra zlepšila a zaslouženě jsme vyhráli. Zlomový byl gól na 1:5,“ měl jasno Říha.

Z třetí části uběhlo pouhých 15 vteřin, než Dzierkals vyhnal Bowa z brankoviště. Do brány se tak poprvé v extralize postavil David Stahl. Na vstup do nejvyšší soutěže ale nebude rád vzpomínat, když hned první střela Bulíře skončila za zády mladého kladenského brankáře.

V druhé části se historie opakovala. I druhý faul Kubíka nezůstal bez gólového trestu. Dobrý důraz před bránou předvedl viking Gustav Thorell a poslal Plzeň do vedení. Když si v půli utkání vybral slabší chvíle kladenský gólman Bow, trefil se opět zadák Čerešňák, gólu se dočkal i Kodýtek. Třetí a čtvrtý gól Indiánů dělilo pouhých 35 vteřin a odpor Kladna byl zlomen.

Do hry Kladno vrátila také přesilovka, ve které se po skvělé Plekancově přihrávce trefil Kristo. Pro letní posilu to byl teprve druhý gól v české extralize. Vyrovnání Rytíře hodně nakoplo a jen díky umu hostujícího brankáře Svobody s dávkou štěstí bylo skóre po první části vyrovnané.

Lépe vstup do zápasu zvládli hosté z Plzně. Dobrou střelu předvedl například Lotyš Dzierkals. Zajímavou příležitost nabídlo Kladno svou nedisciplinovaností. Při vyloučení Kubíka po velké chybě obrany se před bránou zjevil nikým nehlídaný Čerešňák. Slovenský obránce zamířil bekhendem přesně do šibenice.

