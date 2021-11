Vedení Rytířů jasně ukázalo linku, po níž hodlá tým vést. Pryč jsou defenzivní specialisté Jakub Strnad a Tomáš Pitule, za něj jsou v kádru hráči s větší perspektivou dělat kanadské body. I proto, že sázka na body zámořských posil Krista a Ciampiniho vůbec nevychází. Prioritou byl zisk Ladislava Zikmunda, v Kladně už dobře prověřeného, zatímco Indrák je trochu sázka do loterie.

Není to tak dlouho, co v Plzni zářil a málokdo si dovedl sestavu Indiánů představit bez něj. V ročnících 2016/17 a 2017/18 skončil vždy v klubovém bodování třetí – předčili ho jen hráči jako Gulaš, Mertl či Kubalík. V té druhé zmíněné sezoně zapsal Miroslav Indrák skvělých 37 bodů za 46 zápasů. Ale pak vadl a před dvěma lety ho Plzeň vyměnila do Vítkovic za Patrika Zdráhala. V Ostravě ani při dalším angažmá v Českých Budějovicích, kde se jako Písečák mohl cítit jako doma, však nezářil i kvůli operacil ramene, a tak v létě zamířil o soutěž níž do Vsetína.

Tam už bodovat začal a teď chce ukázat, že to zvládne znovu i v extralize. „Víme o něm, že je to produktivní hráč. Trochu ho přibrzdila ta operace, ale my věříme, že se u nás vrátí do takové formy, jakou předváděl v Plzni,“ řekl trenér a sportovní manažer Rytířů David Čermák.

Sám Indrák považuje přesun do Kladna za posun v kariéře směrem dopředu. „Protože se opět vrátím do extraligy. Ne každému se navíc poštěstí si zahrát s Jágrem a Plekancem, takže mě moc zajímá, jak oba pracují a bude to velká zkušenost s nimi hrát. Už abych byl na Kladně,“ říká Indrák, jehož trenéři mohou nasadit poprvé v neděli v Olomouci.

„Vsetín hledal hráče na post centra a my zase někoho, kdo by nám mohl zvýšit produktivitu. Proto jsme se domluvili na příchodu Miroslava Indráka a uvolnění Tomáše Pituleho, který tam navíc dostane více prostoru ve hře,“ vysvětlil výměnu Čermák a Tomáš Pitule vzkázal, že neodchází ve zlém. „Na Kladno budu vždy moc rád vzpomínat. Nikdy nezapomenu na loňský postup, jsem rád, že se nám to povedlo. Chtěl bych také poděkovat kladenským fanouškům, kteří jsou skvělí,“ rozloučil se.

Vrátit se může na případnou baráž, protože Kladnu hrozí, že do ní spadne, zatímco Vsetín touží po tom, aby do ní postoupil.