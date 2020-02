Kladenští přitom ještě v poslední třetině vedli 5:4, aby následoval jejich totální kolaps a čtyři branky soupeře.

Rytíři inkasovali už ve 24. vteřině, kdy zahájila své nepovedené představení kanadská obranná dvojice Nash – Austin. První byl u šesti inkasovaných branek a druhý u sedmi!

Uzdravený brankář Godla však sledoval i nadějné útočné výpady svých spolubojovníků. Ti v divoké první třetině skóre otočili, když je nastartoval mladík Bláha, který odehrál velké utkání a byl pro domácí obranu stálým nebezpečím.

Kladno poslal do vedení Vampola a po Čerešňákově vyrovnání ještě jednou O´Donnell. Ve druhé části mohli Rytíři odskočit, jenže jinak slabý Frodl vychytal Zikmunda a místo toho Kodýtek vyrovnal. Pak Plzeň Rytíře válcovala, ale Godla držel naděje.

Nejdivočejší byla nakonec poslední části, v níž padlo sedm gólů! Neudržitelný Gulaš, jenž stihl srazit u mantinelu i obra Jágra, poslal Indiány bleskově do vedení, ale rychle odpověděli Strnad se Stachem a rázem to bylo 4:5.

Kladno ale tlak Škodovky nevydrželo, už po půlminutě zase inkasovalo a v 55. minutě ho definitivně popravil Půlpán. Pak už domácí hosty srolovali.

Ohlasy trenérů:

Ladislav Čihák (HC Škoda Plzeň): Kladno nebyl vůbec jednoduchý soupeř, naopak. V obranném pásmu jsme s ním měli obrovské problémy, jeho útočníci se udrželi na puku. Měli jsme dnes na góly víc štěstí, zápas se mohl vyvíjet úplně obráceně. Kladno neodvedlo vůbec špatnou práci. Výsledek je pro nás zlatý, protože jsme brali tři body. Extraliga je letos specifická tím, že je z ní přímý sestup, takže se klepají manšafty dole i nahoře. Ty zespodu nedají nic zadarmo a každý boduje o každý bod. Z obou stran bylo utkání nepřesné a nervózní. My měli štěstí, že se to přiklonilo na naši stranu a vyhráli jsme. Kladnu přeju, aby dál v takových výkonech pokračovalo. Věřím, že ještě má šanci.

David Čermák (Rytíři Kladno): Už nevím, jak bych to hodnotil. Stalo se nám to už ve druhém venkovním zápase po sobě. Šli jsme do toho s tím, že musíme za každou cenu bodovat, třikrát jsme vedli a okamžitě jsme vedení ztratili. Dnes se dostaneme dvanáct minut před koncem do vedení 5:4, řekneme si, že nesmíme udělat chybu, a za půl minuty je opět srovnáno. Nevím, jestli je to v hlavách nebo v čem.

HC Plzeň - Rytíři Kladno 8:5 (2:3, 1:0, 5:2).

Branky a nahrávky: 1. Kantner (Mertl, Gulaš), 11. Čerešňák (Zdráhal, Pulpán), 27. Kodýtek (Straka, Pulpán), 41. Gulaš (Mertl), 49. Kantner (Gulaš), 56. Pulpán (Zdráhal, Kodýtek), 57. Kaňák, 60. Kodýtek – 6. Š. Bláha (Hajný, Kaut), 10. Vampola, 18. O’Donnell (Austin), 42. Strnad (Machač), 48. Stach (Jágr). Rozhodčí: Horák, Mrkva – Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 7536.

Plzeň: Frodl – Jank, Čerešňák, Pulpán, Jánošík, Vráblík, Kaňák – Kantner, Mertl, Gulaš – Zdráhal, Němec, Rob – Straka, Kodýtek, Pour – Vracovský, Kolda, Heřman.



Rytíři: Godla – Nash, Austin, Kehar, Lakos, Barinka, Zelingr, Zajíc – Jágr, Stach, Zikmund – Melka, Vampola, Strnad – Redlich, Machač, O’Donnell – Hajný, Kaut, Š. Bláha.