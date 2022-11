Rytíři proti Boleslavi odehráli první střet v sezoně úplně kompletní, ale v Plzni už zase někdo scházel. Obránce Dotchina potrestal šéf disciplinárky Viktor Ujčík dvojzápasovým trestem za seknutí do slabin boleslavského Beránka.

Hosté byli outsiderem, mluvilo proti nim doslova všechno. S Plzní za poslední sezony prohráli osm zápasů v řadě, jsou poslední v tabulce, venku padli osmkrát v řadě a čtyřikrát toho nedali ani gól. Dodejme, že před tímhle mačem bralo Kladno naposledy body v Plzni v ročníku 2013/14.

Nicméně tým přijelo povzbudit dost fanoušků, Haldaři dokonce křičeli v prázdné hale už hodinu před začátkem a možná proto vletěli Kladeňáci do zápasu jako velká voda. První třetinu odehráli víc než dobře, do jedné šance sice pustili Mertla, ale toho Brízgala vychytal a víc hrozili oni. V přesilovce navíc po delší dobu zafungovala crossová přihrávka Plekance na Kubíka a ten propálil výborného Pavláta.

Zdroj: Jan Šejhl

Poměr střel byl nevídaných 7:21, ale ve druhé třetině se vše otočilo. Plzeň se zlepšila, často hrála v přesilovce, Zámorský bombou brzy vyrovnal a Schleiis trefil břevno. Hosté litovali úniku Plekance v oslabení a pak dvou šancí Procházky v přesilovce.

Vsuvkou byla rvačka mezi Sotnieksem, jehož rozčílil nebezpečný faul Langa u mantinelu, s kanadským bitkařem Bittenem. Lotyš začal dobře, ale když soka složil, rozhodčí nezasáhli a ve zbytku rvačky už měl její favorit navrch.

Skvělá atmosféra, zářil Brízgala. Hrdina Rytířů prožil i zástavy srdce

Kladno se ve třetím dějství vrátilo k dobrému hokeji a v úvodu si vytvořilo velké šance. Brodecki pálil těsně mimo, neuspěli ani Sotnieks a Kubík. Plzeň nastartovali rozhodčí odpískáním dvou faulů a otrávili i Jaromíra Jágra, který jen zlostně mávl rukou. Ale zase mohli udeřit spíš hosté a zase to byl Sotnieks.

Pavlát ale gól ten večer pustit nehodlal a neudělal to ani v prodloužení. Plzeň totiž sáhla potřetí v sezoně ke své oblíbené fintě, a když přežila tutovku Melky, zkusila power-play. Při ní Kaňák přihrál přímo Klepišovi a ten z poloviny kluziště pohodlně rozhodl. „Špatná nahrávka, moje blbost. Prostě jsem to namazal,“ nehledal výmluvy plzeňský zadák.

Hostující trenér Otakar Vejvoda potvrdil, že hosté hodně spokojeni s první třetinou, v níž dominovali. „Naopak tu druhou ovlivnila vyloučení. Plzeň se dostala do zápasu, víc bruslila, dostali nás občas pod tlak. V té třetí třetině tam byla nějaká vyloučení, pak se ale zdálo, že jsou oba týmy spokojeny s bodem. Naštěstí jsme uspěli v prodloužení,“ byl rád trenér Kladna Otakar Vejvoda, který podle svých slov věděl o plzeňském risku s odvoláním gólmana v prodloužení. „Klukům jsme to říkali, ale speciálně se na to nedá podle mne připravit,“ usmál se Vejvoda a poděkoval celému týmu. „Nevyčítám klukům ani fauly, větší problém mám za zbytečné útočné zákroky,“ dodal.

Petr Kořínek také uznal, že jeho tým začal zápas velmi špatně, ale po přestávce hra jeho týmu šla nahoru. „Za stavu 1:1 rozhodující zápasy speciální formace. My tam měli dvě přesilovky, ale bohužel jsme je nevyužili a pak měl jednu také soupeř. Chtěli jsme vyhrát, ale spělo to k prodloužení, kde rozhodla naše individuální chyba,“ viděl první muž plzeňské střídačky.

HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Zámorský (A. Dvořák, Mertl) - 18. Kubík (Plekanec, Ticháček), 64. Klepiš. Rozhodčí: Sýkora, Úlehla - Brejcha, J. Svoboda. Vyloučení: 7:8, navíc Bitten - Sotnieks 5 min. Využití: 0:1. Diváci: 4582.

Plzeň: Pavlát – Baránek, Zámorský, Houdek, Kaňák, Kvasnička, Kremláček – Schleiss, Kodýtek, Holešinský – Sedlák, Mertl, Rekonen – Suchý, Malát, Hrabík – Lang, Bitten, Adamec – Dvořák.

Kladno: Brízgala – Kehar, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Cibulskis, Babka – Procházka, Plekanec, Kubík – Brodecki, Indrák, Klepiš – Pytlík, Zikmund, Melka – Michnáč, Filip, Beran.