Poprvé od osudného zápasu play off 1993, které skončilo nedohrané a do hry tak vstoupila kontumace, změřili Kladenští své síly s Popradem. Svědků té doby už mnoho nezůstalo. Mnoho se změnilo i na zimním stadionu, který prošel výraznou rekonstrukcí. Ještě před začátkem hry tak mladším divákům přiblížil dějinné souvislosti alespoň hlasatel. Právě v boxu rozhodčích bylo i několik pamětníků, pro které po letech zůstávaly emoce stále živé.

I ti se tak mohli radovat, když hned ve 3. minutě střelu Vainia tečoval za Brízgalova záda Kundrik. Než ale hlasatel stihl ohlásit nový stav, na brankovišti se dobře zorientoval Kubík a postaral se o vyrovnání.

O připomínku starých časů se postarali Dotchin se Samuelem Petráčem, když se do sebe pustili. Jednalo se ale jen o menší potyčku, která pro oba borce skončila dvouminutový trestem.

Domácí sice měli dobré střely, ale Brízgala v kladenské bráně předváděl kvalitní výkony. Do vedení tak mohlo jít Kladno. Ladislav Zikmund krásně objel bránu a puk procpal za gólmana Valluše. Nejeden fanoušek by si jistě vybavil podobné zakončení i od Tomáše Plekance, kterému v tu chvíli gól chybně připsali.

Do úvodní sirény ale Kladno vedení neudrželo. Dotchin ledabyle odpálil puk jen na hokejku Valigury, který už měl snadnou práci.

V druhé části ale místo gólů přicházely nepřesnosti z obou stran. To však nevadilo necelé tisícovce domácích fanoušků, kteří se dobře bavili i tak. Opakovaně vyvolávali gólmana Valuše, který svou vysokou postavou měl práci malinko ulehčenou. Zhruba minutu a půl před koncem druhé periody nestačil na souhru Berana a nikým nestíněným Indrákem. Pro plzeňského odchovance šlo už o čtvrtý gól v přípravě.

Z kabiny se Rytíři vrátili dobře naladění a hned v úvodní střídání využil výhodu Matyáš Filip. Kladenští se tak radovali počtvrté. Domácí sice chtěli rychle odpovědět, ale proti byl maskovaný hrdina Brízgala. Naopak se podruhé v zápase prosadil Zikmund, tentokrát po chytré přihrávce zpoza branky. Zahanbit se nenechal ani Filip, který zaznamenal také druhý zásah v utkání.

Kladenské vedení o čtyři branky vypadalo více než nadějně a Popradští byli zralí na ručník. Všichni se ale mohli přesvědčit, jak jedna akce může změnit celý obraz hry. Právě touto akcí byl gól Valigury. Když v 52. minutě přidal branku i Kukuča, došlo ke strkanici všech hráčů na ledě. Není bez zajímavosti, že v inkriminované chvíli byl na ledě i Václav Veber, jehož tatínek byl jedním z hlavních aktérů téměř 30 let starých událostí.

Necelých pět minut před koncem Poprad odvolal brankáře. Tah to byl pochopitelný, jelikož trestnou v tu chvíli obýval Dotchin. Popradští při zesílené přesilovce puk do branky dostali, dle rozhodčího ale tomu předcházela přihrávka rukou a gól tak nemohl platit. Závěr si už Kladno pohlídalo a dobře se tak naladilo před sobotním startem Tatranského poháru.

“Je to jen přípravné utkání, ale jsme spokojení. Byly tam chybičky, ale máme skoro měsíc do začátku ligy. Ale Poprad hraje špičku slovenské extraligy, takže jsme spokojení,” usmíval se po zápasu kladenský trenér Miroslav Mach. “Dostali jsme gól do posunuté brány, pak nás rozhodčí vyloučil do tří za posunutou bránu, kdy se Brízgala odrazí od tyče,” mrzela kladenského lodivoda některá rozhodnutí arbitrů.

HK Poprad – Rytíři Kladno 4:6 (2:2, 0:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 3. Kudrik (Vainio), 20. Valigura (Bubela), 50. Valigura (Kotvan), 52. Kukuča (Mlynarovič, Meliško) – 4. Kubík (Filip), 14. Zikmund, 39. Indrák (Beran), 41. Filip (Plekanec) 45. Zikmund (Babka), 48. Filip (Slováček). Rozhodčí: Snášel, Orolin – Ordzovenský, Knižka. Střely 42:32. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 1132

Poprad: Valluš – Drgoň, Meliško, Vainio, Kotvan, Bokroš, Mešár, Brincko – Svitana, Skokan, Kukuča – Yogan, Bubela, Valigura – Kundrik, Mlynarovič, Paločko – Petráš, Paukovček, Sokoli.

Kladno: Brízgala – Dotchin, Slováček, Babka, Sotnieks, Veber, Kehar – Kubík, Plekanec, Filip – Michnáč, Zikmund, Melka – Procházka, Indrák, Beran – Bláha, Machač.

Jan Šejhl