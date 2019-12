Skutečně, Kladno porazilo Hradec naposledy před pětadvaceti roky při tehdy krátkém hradeckém pokusu o proniknutí mezi hokejovou smetánku českých zemí. To ještě hrávali za modrobílé Patera, Procházka a Vejvoda…

Vánoční zápas začala pohádková show s úryvky Popelky a tři zlaté bodíky skutečně kladenská kráska stojící často v koutku ze zápasu proti favoritovi vyčarovala.

Domácím, kteří poprvé doma představili posilu Hovorku a Vampolu půjčeného ze Slavie (jeho jméno vyvolalo velký aplaus), pomohla rychlá úvodní branka. Zikmund při ní nachytal z křídla Mazance ranou na vyrážečku. Když si na druhé straně nepřišel Paulovič na kamaráda Godlu, šlo se za stavu 1:0 i do kabin. Hradec se pokusil zlomit trvalým tlakem v úvodní desetiminutovce prostřední části, ale skvěle chytající Godla opět vyčapal i Pauloviče. Rytíři se postupně z tlaku soupeře vymanili a Hradec byl rád, že přežil šance Zikmunda a hlavně uzdraveného Stacha.

Co se Rytířům nepovedlo v závěru druhé, zvládli na úvod třetí třetiny. To rozhodčí poprvé v zápase vylučovali a faul Klímy potrestal dorážkou opět bojovník Zikmund.

Přes velkou hradeckou snahu už si Kladenští koncovku pohlídali, zvlášť když aktivní Strnad využil souhru s Redlichem a dokonale trefil poloodkrytou klec bezmocného Mazance.

Tři minuty před koncem se trefil další Kladeňák, ale ten bojující v hradeckých barvách. Trefa Radka Smoleňáka tři minuty před koncem byla ale jen labutí píseň favorita.

Trenéři po zápase

David Čermák (Rytíři Kladno): Chtěl bych pochválit všechny kluky od gólmana po posledního útočníka. Podali jsme velmi zodpovědný výkon proti soupeři, který hrál aktivně. Místy nás přehrával, ale my hráli dobře i v obranném pásmu. Zaslouženě jsme vyhráli. Měli jsme problém, protože se nám hned v osmé minutě zranil obránce a točili jsme jenom pět beků. Nakonec jsme dostali jeden gól, ale odehráli jsme to velmi dobře. Petr Vampola se nám líbil, hrál moc dobře. Zítra bude hrát za Slavii a pak se domluvíme, jak to bude dál. Máme zájem, aby za nás hrál. Chtěli bychom ho do Varů, ale tři zápasy ve třech dnech… Ještě si budeme zítra volat.

Tomáš Martinec (Mountfield HK): Je to zasloužené vítězství Kladna. Domácí měli od začátku výborný pohyb a pomohli si brzkým gólem. Výborně forčekovali, hráli aktivně a bojovali o každý puk. My jsme měli veliký problém se přes ně prosadit. Přestože jsme si vypracovali veliké příležitosti, jsme nebyli schopní dát gól. Naše snížení přišlo až v závěru, to už bylo pozdě něco s výsledkem udělat.

Rytíři Kladno – Mountfield Hradec Králové 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Branky: 4. Zikmund (Hovorka, Lakos), 44. Zikmund (Bílek, O'Donnell), 53. Strnad (Redlich, Kehar) – 57. Smoleňák (Cingel). Rozhodčí: Jeřábek, Šindel – Pešek, Malý. Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0. Diváků: 4166.

Kladno: Godla – Nash, Austin, Kehar, Lakos, Zeling, Zajíc - Hovorka, Machač, Zikmund – Strnad, Vampola, Redlich – Hajný, Kaut, Melka – Bílek, Stach, O´Donnell.

Hradec: Mazanec - Linhart, Zámorský, Šalda, F. Pavlík, Rosandić, Cibulskis, R. Pilař – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák – Červený, Klíma, Jergl – Miškář, Koukal, Paulovič – Dragoun, Kubík, Rákos.