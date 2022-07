Proč původní závěr převzít soutěž od Kadaně nevyšel, to nechtěl příliš komentovat. Každopádně byl velmi zklamán. "Někdo nás tam podrazil, ale nakonec vše mělo další vývoj, začali jsme jednat s Novou Pakou a dohodli se. Teď nás ale čeká hodně právě, protože jsme se ocitli v ještě těžší pozici než před startem minulého ročníku," upozorňuje manažer.

Co Řisuty loni sráželo? Byly přehozeny do silné skupiny Jih, navíc se rekonstruovaly stadiony ve Slaném i Kladně, takže nebylo kde trénovat a ze začátku ani hrát zápasy. "Všechno se postupně nabalovalo, problém stíhal problém a my skončili blamáží, jinak to nazvat neumím. Teď se pokusíme tomu předejít," plánuje Záleský.

Jenže…

Slánský stadion jde do další rekonstrukce, kladenský ještě není dokončen. V Řisutech skončil trenér Jan Boháček, kádr na druhou ligy také nikdo nemohl stavět, když se vlastně nevědělo. "Trenéra sehnat musíme, to je hlavní úkol. Vážného kandidáta jsme měli, ale v úterý odmítl. Co se týče hráčů, nějaké jsem oslovil už ve chvíli, kdy to vypadalo, že se s Pakou dohodneme. Čili nějaké naše hráče, jakousi základní kostru, máme pohromadě. Dokonce jsme téměř dohodnuti i s hráčem, který má výrazné jméno. I tak ale víme, že vzhledem ke kvalitě druhé ligy nás čeká ještě větší boj než loni," myslí si manažer Řisut.

Nejen on si všímá, že soutěž se postupně rozdělila na týmy bohatší a chudší. Na jednu stranu bude příjemné zajít na hokej proti celkům jako jsou Ústí nad Labem, Chomutov, Vrchlabí či Tábor, ale zároveň bude těžké jejich kvalitním kádrům konkurovat. "Nůžky se rozevřely a my patříme do té chudší poloviny. Nicméně taková je situace, známe ji a drtivá většina vedení klubu byla pro, abychom ve druhé lize pokračovali," dodal Ivan Záleský.

2. liga skupina Západ 2022/23



Řisuty, Cheb, Chomutov, Most, Děčín, Ústí nad Labem, Příbram, Klatovy, Kobra Praha, Letňany, Benátky nad Jizerou, Jablonec nad Nisou, Hronov, Písek, Tábor, Vrchlabí, Kadaň (?).

