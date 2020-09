Kvůli karanténě vstoupili hokejisté Řisut do nového ročníku II. ligy opožděně. Na ledě Písku sebrali cenný bod, když podlehli v prodloužení 3:4. V zápase třikrát vedli.

David Stahl na střídačce A týmu. | Foto: Tomáš Kostečka

Hosté představili nového obránce, Bělorusa Dunčenka, jenž hrával až pátou nejvyšší soutěž za Solopisky. Na co ovšem sázeli nejvíc, byl brankář Stahl, který se do Řisut vrátil po roční zkušenosti v Ústí nad Labem. V zápase předváděl chvílemi obrovské zákroky. I díky němu hosté třikrát šli do vedení po pěkných trefách Fortelky, Patyka a Formánka, tedy osvědčených kanonýrech.