Hokejisté Kladna si v přípravném zápase proti Mladé Boleslavi prošli zajímavými obraty, kdy se skóre přelévalo ze strany na stranu. Kladno nakonec vyhrálo 5:3, když poslední gól padl do prázdné brány. Kromě výhry zaujala i letošní premiéra Jaromíra Pytlíka, který se po zranění vrátil do sestavy a hned se ukázal asistencí na gól Sebastiána Redlicha. „Jsme rádi, že jsme mohli fanoušky potěšit,“ usmíval se Pytlík po zápase.

Naskočil jste poprvé po zranění. Jak jste se cítil?

Měl jsem problém s rukou, musel jsem jít na operaci. Jsem rád, že se to vyřešilo. Teď už je to úplně v pořádku. Můžu jít na sto procent do tréninku i zápasů. Cítím se dobře.

Jaký byl první zápas po tak dlouhé době?

Nebylo to vůbec špatné. Měli jsme dobrý pohyb. Musíme se ještě více tlačit do brány. Z mého pohledu to bylo dobré.

Návrat jste okořenil asistencí na gól Redlicha. To byla pěkná akce…

Byla dobrá. Ale s Boleslaví bylo tolik šancí, že to mohlo dopadnout úplně jinak. Moje střela z první nebyla ještě stoprocentní. Mrzelo mě, že když jsem dostal puk, neletělo to tam, kam jsem chtěl. To musím ještě dopilovat.

Zase je máte prostor ke zlepšení…

To určitě. Měl jsem sádru. Je to jen krátce, co mi ji sundali, takže střela ještě není ideální. Na sezonu to už bude v pohodě.

Čím vás Mladá Boleslav prověřila?

Především svými přesilovkami. Dali nám v nich dva rychlé góly, to jim vyšlo. My na tom musíme zapracovat, podívat se na video a říct si, co kdo udělal špatně.

Co pozitivního jste naopak viděl na vaší straně?

Řekl bych, že to, jak nám jely nohy. To nebylo vůbec špatné. Hráli jsme dobře u sebe, pomáhali si v útočném pásmu. Jsme rádi, že nám tam napadaly góly a že jsme vyhráli.

Doteď jste přípravu sledoval jen z tribuny. Jaké to bylo naskočit zpět na led?

Je to hodně jiné, z hlediště to vypadá jinak. Byl jsem na každém zápase a jel jsem se podívat i do Plzně, abych věděl, jak to vypadá. Trénoval jsem dvakrát denně, aby to bylo dobré. Jsem rád, že jsem zpátky, a budu dělat vše pro to, abych byl ve formě.

Utvořili jste útok s Matyášem Filipem a nováčkem Sebastiánem Redlichem. Vypadalo to, že vám to hned sedlo.

S Matym a Réďou jsme mladý útok, který na ledě lítá. Myslím, že to Boleslavi dělalo problémy. Byli jsme rychlejší. Na tom musíme stavět. Snad se blýská na lepší časy.

Jak těší, že jste porazili extraligového soupeře?

To je dobré. Chápu fanoušky, že to nevypadá úplně nejlépe, ale oni neví, jaké máme tréninky a v jaké části přípravy jsme. Jsme rádi, že jsme je teď mohli potěšit.

Nyní tedy fanouškům můžete vysvětlit, jaká ta příprava je.

Těžká. Trénujeme, makáme. Může to vypadat, že nemáme kondičku, ale tak to vůbec není. Snažíme se stoprocentně připravit na sezonu.