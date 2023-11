Krásná rozlučka s Tomášem Plekancem na úvod zápasu s Plzní byla pro fanoušky Kladna jedinou nedělní radostí. Od začátku duelu s tabulkovým sousedem ztráceli, pak se sice do zápasu vrátili, ale v posledních 35 vteřinách ho definitivně ztratili. Plzni vystřelil cenou výhru švédský útočník Tim Söderlund.

Kladenský kotel a jeho choreo k závěru kariéry Tomáše Plekance | Video: Deník/ Rudolf Muzika

V první čtvrtině extraigy zabralo, když majitel klubu Jaromír Jágr právě v Plzni „zmizel“ ze střídačky – mužstvo pak začalo bodovat. Po debaklu v Brně sestoupil majitel zase dolů a povzbuzoval hráče co to šlo. Jenže ti sice hráli vepředu slušně, ale na brankáře Pavláta nevyzráli do přestávky ani jednou. A naopak dělali minely ve vlastním pásmu. Melkovu hrubku potrestal hned po ubránění oslabení Šiler a v závěru třetině nepřepnuli Rytíři z útoku do obrany, plzeňský atak rozhodil Brízgalu a doklepávající Rekonen měl poměrně snadnou úlohu. Gól posvětil i viderozhodčí a Rytíře čekal ve zbytku duelu těžký boj.

A začali ho zvládat. Ve druhé části se hrálo podobně, Plzeň však tentokrát svoje šance neproměnila a naopak Rytíři se dvakrát prosadili. Nejdřív trochu šťastně zblízka Procházka procedil puk mezi nohama Pavláta a v úplném závěru 25 vteřin před sirénou předvedli domácí nejhezčí akci zápasu. Ticháček si riskantně zajel po buly za obranu, Dotchin ho tam tam famózně našel a duel reprezentačních mladíků vyzněl pro Kladeňáka, jenž Pavlátovi nedal naději.

"Strašně těžké utkání po pátečním debaklu. Začali jsme poměrně dobře, vedli jsme, ale ve druhé části jsme si nechali těsně před koncem po klasické situace vyrovnat a nebylo to jednoduché,“ mínil plzeňský trenér Petr Kořínek.

Díky, legendo! Plekanec se rozloučil doma s kariérou

Třetí třetina byla pěkným vrcholem zápasu, obě mužstva do ní vstoupila obrovskými šancemi. U domácích ale dvakrát prodloužil svoje střelecké trápení Michael Frolík, za hosty zase neuspěli ex-kladenský Indrák, ani v neděli vynikající Švéd Söderlund. Jeho chvíle teprve měly přijít.

Stalo se tak v závěru. Domácí zahodili přesilovku po zbytečném oplácení Fina Rekonena a v poslední minutě rozehrávali beci tak ledabyle, že je Plzeň obrala o puk a po rychlé předávce Houdka zaskočil Brízgalu zblízka Söderlund. Ten vzápětí potrestal i domácí pokus o power-play.

"Totálně odevzdané body. Vyhráli jsme buly a měli puk na hokejce. Místo toho, abychom hráli dopředu, vracíme ho a je z toho gól," litoval domácí trenér Otakar Vejvoda, jemuž se jinak výkon Kladna docela zamlouval. "Nebylo tam ani v první třetině od soupeře tolik přečíslení, možná jedno, ze kterého padl druhý gól. Pak jsme zvýšili pohyb, vrátili se do zápasu a v závěru mě při přesilovce napadlo, že by bylo hezké, kdybychom rozlučku tak skvělého hráče i člověka Tomáše Plekance ozdobili výhrou. Bohužel nemáme nic," litoval Otakar Vejvoda a ví, že takového borce Kladno jen tak nenahradí. "Jestli o někom víte, zavolejte mi," usmál se.

Petr Kořínek byl šťastný. "Hraje se celých šedesát minut a my pořád věřili, že to zvládneme. Povedlo se to a navíc zápas s Kladnem a dalšími týmy kolem nás jsou o šest bodů. Proto jsou tyhle body tak cenné," doplnil.

Rytíři Kladno – HC Plzeň 2:4 (0:2, 2:0, 0:2). Branky a nahrávky: 24. M. Procházka (Klepiš), 40. Ticháček (Dotchin, Klepiš) – 3. Šiler (Jansa), 18. Rekonen, 60. Söderlund (Houdek, Lev), 60. Söderlund (Schleiss). Rozhodčí: Hribik, Úlehla – Brejcha, Frodl. Diváci: 3914

Kladno: Brízgala – Dotchin, Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček – M. Procházka, Klepiš, Tralmaks – Sideroff, Pytlík, Smoleňák – Jarůšek, Melka, Frolík – Strnad, Babka, Bláha.

Plzeň: Pavlát – Malák, Zámorský, Piskáček, Jiříček, Houdek, Kvasnička, Dujsík – Söderlund, Lev, Holešinský – Schleiss, Indrák, Pour – Hrabík, Jansa, Rekonen – Matýs, M. Soukup, Šiler.

Hokejová extraliga: Kladno (v modrém) hostilo Plzeň.Zdroj: Foto: Roman Mareš