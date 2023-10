Kdo přišel na zápas hokejistů Řisut a Písku o něco později, musel litovat. Domácí stihli za 55 vteřin dvě branky, a náskok sice ztratili, ale nakonec přece jen tradičního druholigového rivala přemohli v poměru 5:4. Řádilo komando kolem bývalého extraligového borce a hlavní opory Buldoků Vítězslava Bílka. S Petry Janečkem a Patykem se postarali o čtyři z pěti gólů a zaznamenali celkem 11 kanadských bodů. Sám Bílek nasázel hattrick.

Hokejisté Řisut chytili tempo druhé ligy včas, s Pískem bodovali už potřetí v řadě. Září první lajna, vpředu jsou Vítězslav Bílek a Petr Patyk. | Foto: David Klier

Řisuty podobně jako loni zahájily sezonu ve II. lize západ hrozivě. Příbrami podlehli 2:14 a Hronovu 1:7. Pak jeli do Chebu a po první třetině tekli 1:4…

"Já myslím, že se to zlomilo po Hronovu, kdy jsme se na tři čtvrtě hodiny zamkli v kabině a všechno si vyříkali. Hodně jsem toho měl na srdci já, svoje si řekli i kluci. Už v Chebu byl vidět posun, ten stav po první třetině neodpovídal. A kdybychom tam proměnili aspoň polovinu šancí, tak bychom brali víc než jeden bod," je přesvědčen trenér Pavel Křepelka.

Jeho tým však zvládl následná dvě utkání. Sladká byla hlavně výhra na ledě rivala z Kralup, kde hrají ex-kladeňáci Zajíc, Šilhavý nebo Husarik a asistentem kouče je ex-řisutský Jan Boháček. Ve středu pak Buldoci přetlačili také Písek.

"Kralupští na nás koukali spatra, s despektem. V přípravě jsme tam vysoko prohráli, ale tam jsem zkoušel nové kluky, nedalo se to s dnešní sestavou srovnat. Teď tam fantasticky zachytal mladý brankář Tadeáš Zeithamel, jehož jsme získali z Letňan. Byl to jeho zápas," chválí mladého gólmana Pavel Křepelka.

Už v Kralupech navíc zářil útok Bílek, Patyk, Janeček, to samé borci předvedli proti Písku. "Víťa Bílek i Petr Patyk měli v srpnu tréninkové manko. Víťa trénuje děti v Kladně, Páťa má náročnou práci, kde slouží i čtrnáctky. Ale teď manko dohnali a jsou zase hodně rozdíloví. K tomu jsme hodně vylepšili hru v obranném pásmu," nezapomíná Křepelka ani s chválou obranných šiků.

Nejzajímavější posilou Řisut před sezonou byl Jakub Hajný, jenž hrál i v Kladně, kde si osahal také extraligu. Také on jednu branku proti Písku zařídil přihrávkou Japonci Okegawovi. "Kuba bohužel v přípravě utrpěl otřes mozku a je to pro tenhle rok už druhý. To ho ovlivnilo, navíc teď na doporučení doktorů nosí mřížku. K tomu všemu prodělal nějakou salmonelu a ztratil šest kilo během týdne. Ale jsem přesvědčen, že bude velkou posilou," věří stále ještě poměrně mladému útočníkovi (26) Křepelka.

Jeho tým čeká v sobotu doma ve Slaném ústecký Slovan (19:00), jemuž odešel trenér Vladimír Růžička na Slovensko. Slovanu se nedaří a Řisuty se pokusí kdysi slavný klub pokořit. "Musíme využít vítězné vlny, protože pak nás čeká smrtící série s mužstvy jako Tábor, Chomutov nebo Vrchlabí. Ty jsou výkonnostně od ostatních odskočené," ví už z loňska Pavel Křepelka.