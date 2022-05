„Je to odměna i za to, jakými si mužstvo prošlo na jaře problémy,“ prohlásil třetí výhře nad Pardubicemi, tentokrát na jejich hřišti, trenér Kladna Drahomír Kadlec.

Je pravda, že tolik absencí, jako letos, mužstvo za jeho působení ještě nikdy nemělo, a to je rekordmanem, vždyť na lavičce šéfuje už 16 let.

Nebyly to absence ledajaké, scházeli reprezentanti Jirotka, Pliml, Hrabár, Schnaubelt či Pražák. Hrát museli junioři, přesto se mužstvo posunulo ke kýžené druhé příčce tabulky, aby případné první dvě série mohlo odstartovat doma.

Povedlo se, za zády nechala kladenská parta ambiciózní Most i Pardubice a do play off už vstoupila silnější. Hráči se uzdravili a na pomoc přišli hokejisté, kteří už v minulosti hokejbal hráli a teď chtěli pomoci. Nejprve Petr Patyk s Michailem Potěchinem a na semifinále dokonce hvězda bez hvězdných manýrů Adam Kubík. „Jsou to rozdíloví hráči, kteří umí dát gól a produktivita nás v minulých letech v play off trápila,“ vysvětluje kapitán Martin Špaček.

Přesně trefil hřebíček na hlavičku. Kubík stihl ve třech semifinálových duelech 7 kanadských bodů (4+3) a Potěchin je na tom úplně stejně, jen na to potřeboval šest duelů. „Rozhodla ale naše soudržnost a disciplína, v prvním zápase s Pardubicemi jsme měli jediné vyloučení. Šli jsme si pro to víc a musíme v tom pokračovat i s Kertem,“ hází vlastní bilanci za hlavu Adam Kubík, který z hokeje dobře ví, že individuality potřebujete, ale muže na černou práci rovněž.

Jestli jsou Kubík s Potěchinem tahouny kladenské ofenzivy, pak svoje má také protivník. Pražský KERT Park, tým z nedalekých Lužin, už roky disponuje elitním kvartetem Krůček – Wróbel – Zvonek - Fejfar. To je i letos v čele kanadského bodování celého play off, dohromady už borci zaznamenali neuvěřitelných 40 bodů!

Úkolem kladenských trenérů bude najít klíč k jejich obraně a to, jak hráči se zmíněným klíčem budou zacházet.

„Finále si užijeme. Pro tyhle zápasy kluci dřou celou sezonu,“ opakuje svou karmu Drahomír Kadlec, zatímco kapitán a hlavní správce komory kladenského srdíčka Martin Špaček měl už před startem play off jasno: „Cokoliv jiného než titul bude neúspěch. Doba sucha a čekání na titul už je dlouhá. Všichni hráči v kabině lační po titulu a doufám, že to bude na hřišti vidět.“

Hezký slib, co říkáte?

- finálová série odstartuje v sobotu 21. a neděli 22. května na hřišti v pražských Lužinách, oba duely začnou v 11 hodin. Ve stejných časech se bude hrát také v Kladně v sobotu 28. května a případně i v neděli 29. května.



- všechny finálové zápasy vysílá 02 TV



- zatím poslední vzájemné měření sil se odehrálo v roce 2019, kdy Praha ve finále přehrála Kladno 3:0. Nicméně první dva zápasy byly na vážkách a kladenští hráči je prohráli až po prodloužení. To sérii rozhodlo.



- Naposledy Kladno přehrálo KERT Park v roce 2016 ve čtvrtfinále. Tehdy se hrálo na druhé ploše zimního stadionu, sérii si pamatuje 10 kladenských borců.



- Kladno je nejúspěšnějším hokejbalovým městem České republiky. Městské kluby získaly osm mistrovských titulů (Orna v roce 1998, Habešovna v letech 2007 a 2008 a HBC Kladno 2009, 10, 11, 14 a 15). K tomu připočtěte pět druhých míst, navíc triumfy ve Světovém a Evropském poháru, několik mistrů světa.



- KERT Park Praha kraluje extralize od roku 2017. Získal tři tituly v řadě, když dvakrát přehrál i Kladno. Po roční pauze zaviněné covidem-19 slavil také loni ve zkráceném červencovém play off.



- čtyři největší hvězdy Praha Krůček – Wróbel – Zvonek – Fejfar si v minulosti zahrály za Kladno.