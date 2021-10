Zatím je to skutečně zakletý protivník, Kladnu se proti Slezanům hraje špatně. Tedy ne v poli, ale v koncovce, kde je znát pevná obrana vedená Romanem Polákem a co projde, to Rytířům pochytá Stezka. Nutno dodat, že Vítkovice byly v pátek v první a třetí části lepším celkem.

Ráz utkání udala už první část, kdy domácí dvakrát skórovali. Zatímco totiž Rytíři propásli tři přesilovky a téměř si při nich nevytvořili šance, Vítkovičtí hned po minutě hry právě v převaze otevřeli gólový špunt zápasu. Po pěkné kombinaci ještě neuspěl ex-kladenský Marosz, ale dorážejí Jan Hruška už v pohodě ano – 1:0. V závěru třetiny navíc Kalus doklepl do sítě dokonalý pas Bondry a domácí měli luxusní náskok 2:0, aniž by hosty nějak výrazně přehrávali.

Po výměně stran už Rytíři dokonce hru většinou ovládali. Jejich aktivitu přetavila v obláček naděje čtvrtá lajna, když Beran pěkně oslovil Pituleho a ten konečně vstřelil zblízka svou první branku sezony.

Jenže ve třetím dějství domácí vsadili na taktiku nejlepší obrana je útok. Vytvořili si bezpočet nebezpečných akcí, ale zakončení už je trápilo a skvěle chytal brankář Bow. Kladno oslabené o tvrďáka Dotchina, který po potyčce s Hruškou schytal osobní trest za nesportovní pokřiky, nakonec mohlo odvézt body. V přesilovce totiž nabil Plekanec Kubíkovi do ideální pozice ve slotu, ale Stezkova lapačka byla v pátek rychlejší než zloděj na útěku před policejním psem.

Hostům se navíc power play nepovedla zdaleka tak pěkně jako na Spartě, a tak jedou domů s prázdnou.

Trenér David Čermák litoval první třetiny, kde podle něj jeho tým zápas ztratil. "Tam jsme podali velmi špatný výkon. Vůbec jsme nebruslili, nestíhali jsme, Vítkovice nám hrály do těla a my jsme se s tím nedokázali srovnat a prohráli jsme třetinu 2:0. Hokej se hraje šedesát minut a my jsme dneska hráli jen čtyřicet, což to rozhodlo o výsledku," konstatoval Čermák.

Domácí Miloš Holaň naopak řekl, že jeho parta měla vstup do utkání parádní. "Takhle bychom si představovali, abychom hráli zápasy doma, že jsme hodně aktivní, hodně na puku. Těch šancí jsme měli i více, ale byli jsme rádi za výsledek 2:0. Samozřejmě ale byl zápas těžký až do konce," uznal Holaň a pochválil brankáře Stezku. "Pomohli jsme si i gólem z přesilovky, což je velké plus a obrovské plus je, že jsme ubránili možná jednu z nejlepších přesilovkových formací v extralize a nedostali jsme z toho gól. Takže velká spokojenost a děkuji hráčům za důležité tři body," dodal.

V neděli Kladno hostí v Chomutově budějovický Motor, začíná se v 16 hodin. V dalším týdnu jede v úterý do Hradce Králové a v pátek hostí Liberec (18:00).

Vítkovice Ridera – Rytíři Kladno 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)



Branky a nahrávky: 2. J. Hruška (Marosz), 19. M. Kalus (R. Bondra, Dej) – 29. Pitule (Beran, O. Bláha). Rozhodčí: Mrkva, Kika – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 7:5, navíc Dotchin (K) DKU, využití: 1:0. Diváků: 5695



Vítkovice: Stezka – Solovjov, Polák, Galvinš, Gewiese, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – L. Krenželok, Marosz, Svačina – Roberts Bukarts, J. Hruška, Fridrich – M. Kalus, Dej, R. Bondra – Krejsa, Chlán, Bernovský.



Kladno: Bow – Kehar, Dotchin, Donaghey, J. Suchánek, K. Wood, Baránek, Nilsen – Jágr, Plekanec, Hlava – Dvořáček, Kubík, Kristo – Račuk, Filip, Melka – O. Bláha, Pitule, Beran.