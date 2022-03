Někdejší gólman Dallasu Stars naskočil už do 53 utkání, což se dříve ani jinému gólmanovi povést nemohlo, soutěž měla dosud maximálně 52 kol. Bow má už i nejvíc odchytaných minut, 3158 minut. Pokud by se nezaokrouhlovalo (prodloužení a power-play), pak má podle historika kladenského hokeje Petra Hubáčka o 16 minut méně, ale i tak je to už nejvíc. Dosud vedl budějovický Jakub Kovář – měl za sezonu 3134 minut.