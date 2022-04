Výsledkově to bylo ve druhém zápase o gól lepší, ale snazší asi ne, že?

Určitě ne. Musím říct, že to bylo vybojované. Poctivou prací tomu jdeme naproti! Ale pořád je co ladit. Není to stoprocentní, ale pracujeme na tom.

Vyrovnávací gól padl po vaší střele a po skrumáži před brankářem. Jak jste ho viděl?

Jsem rád, že jsem netrefil prvního hráče, že to prošlo na bránu (směje se). Tak to chceme hrát. Bába tam skvěle vybojoval kotouč, důrazem, přímočarostí a jednoduchostí skóroval.

Brzy se vám povedlo vedení zvrátit na svou stranu. Pomohl právě ten gól na 1:1?

Určitě to pomůže hodně. Ale my máme nastavený nějaký směr, kterého se chceme za každého stavu držet. Nechceme odcházet od naší hry. Věřím, že nám to přinese ovoce.

Chvíli na to přišla od vás další ostrá střela? Byl jste při chuti?Mě tenhle hokej extrémně baví. Ale věřím, že to baví i lidi okolo. O to hlavně jde. Snad to poctivou prací dotáhneme do vítězného konce, který si všichni moc přejeme.

Posunul jste se do první obranné dvojice. Jak jste vnímal tuto změnu?

To bych vůbec neřešil. To vyplynulo ze situace. Jsem rád za důvěru, vážím si jí. Budu dělat maximum pro to, abych byl týmu užitečný. Je jedno, jestli je to v první nebo ve třetí obraně. Všichni tu odvádějí sto procent. To je to důležité.

Byly poslední minuty lehčí než v prvním zápase, když jste vedli více než o jednu branku?

Vždycky jsou těžké. Tentokrát jsme ale naštěstí měli dvougólového fóra, tak se hrálo lépe. Ale Dukla je houževnatý soupeř a není to nic jednoduchého. Přistupujeme k tomu s maximální pokorou.

Neměl jste třeba choutky sám zkusit trefu do prázdné?

Já jsem takový poctivý … (hledá vhodné slovo) Já bych to vyhodil, jen aby to nebyl icing. Na tyhle parády jsou tam jiní. Já puk maximálně vydoluju.

Nechci připomínat těžké okamžiky, ale loni po první zápasech vedla Jihlava 2:0 na zápasy a přesto vyhrálo Kladno…

To je právě to play off. Nic není vyhrané. Jsme rádi, že jsme si tu vyhráli oba zápasy. Určitě byly důležité, ale přistupujeme k tomu s pokorou.

Jan Šejhl