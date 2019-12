Mužstvo z lázeňského města neztratilo v předešlých čtyřech kolech ani bod. Zisk se od gólově nejpilnějšího týmu soutěže očekával také v Kralupech. Tím spíš, když Poděbradští drželi po osmi minutách vedení 2:0.

Jenže ve zbylém čase už stříleli pouze domácí. K obratu zavelel nedlouho po oddechovém času svou první trefou v novém týmu ex-poděbradský Brandejský. Po čtyřiceti minutách bylo srovnáno. Závěrečnou třetinu Kralupští ovládli na celé čáře a vyhráli ji 4:0. Spolehnout se celek z Mělnicka tentokrát mohl (kromě brankáře Exnera) především na přesilovky, kterých využil neskutečných pět – víc než za předešlých třináct kol dohromady.

Trenér vítězů Dušan Sikela po utkání kvitoval, že se tým dokázal zvednout v době, když to s ním po dvou inkasovaných gólech nevypadalo zrovna růžově. „Dali jsme kontaktní gól a od té doby už jsme byli dle mého do konce zápasu lepší. Zvítězili jsme myslím zaslouženě. Proti takovému mužstvu s hráči s extraligovými zkušenostmi je to pro nás obrovské plus,“ poznamenal pro portál Hokejové Kralupy.

Západ

1. Černošice 14 10 1 1 2 59:41 33

2. V. Popovice 14 6 2 3 3 61:42 25

3. Rakovník 13 7 1 1 4 54:44 24

4. Kralupy 14 6 2 2 4 56:47 24

5. Slaný 14 7 0 1 6 68:60 22

6. Mělník 14 6 1 2 5 58:62 22

7. Králův Dvůr 14 3 2 1 8 35:53 14

8. Příbram B 14 3 1 0 10 42:59 11



Východ

1. M. Boleslav B 13 9 0 0 4 63:44 27

2. Čáslav 14 8 1 0 5 60:47 26

3. Poděbrady 14 7 2 0 5 87:68 25

4. Kolín B 14 6 1 0 7 54:61 20

5. Benešov 14 6 0 1 7 56:55 19

6. Vlašim 14 4 1 3 6 34:61 17

7. Kutná Hora 14 3 2 1 8 33:50 14

8. Žabonosy 14 3 0 1 10 42:68 10

David Kubát, manažer klubu z Nymburska, mu nadálku dával zapravdu: „Zápas z naší strany postrádal nasazení a bojovnost. Při vedení dva-nula jsme si mysleli že to půjde samo, ale domácí se i výhru porvali a zaslouženě vyhráli.“

Černošičtí pojali zápas s Benešovem jako vánoční, a to se vším všudy. Připravili tak nejen „plyšákovou“ akci na podporu místních organizací pracujících s dětmi, dárek dopřáli rozbalit i dobře naladěnému soupeři z Benešova. S body, natož s jejich plnou nůší, se přitom z tygří klece nevracel ještě žádný z letošních soupeřů. V ohrožení byl dokonce i první gól domácích, po kterém měla ledovou plochu zasypat sprška plyšových hraček. Došlo na něj až šest minut před koncem za krajně nepříznivého stavu 0:4.

Druhé Velké Popovice černošického zakopnutí ke stažení ztráty nevyužily. Také jejich tvrz poprvé v ročníku neodolala. Na svědomí to měla Čáslav a její obrat nepříznivého stavu ještě během úvodní dvacetiminutovky.

„Hráli jsme skvěle – nechyběly systém ani odhodlání, bojovnost. Dnes jsme si šli tvrdě za třemi body. Od druhé třetiny jsme domácí k ničemu nepustili,“ pochvaloval si výhru 6:3 trenér letců Tomáš Topol na webu Svoboda.info.

S prázdnou se ze svého posledního letošního výjezdu nevracel ani druhý zástupce Benešovska. Vlašim urvala v Mělníku dvoubodovou výhru. V šedesáti minutách padlo po pěti gólech na každé straně.

O čtvrtou výhru v řadě usilující domácí po většinu hrací doby jen dotahovali. Po dvou gólech ze závěrečné minuty první části, které z branky vyhnaly juniora Srpa, umazávali v prostřední třetině – a nakonec úspěšně – dokonce dvojnásobnou ztrátu. V závěrečné se ovšem ze svého jediného vedení těšili jen asi dvě minuty. Hosté byli po srovnání blíž vítězství, rozdílové branky se ale dočkali až v prodloužení.

„Vypracovali jsme si dostatek dobrých příležitostí, ale bohužel je nevyužili. Opět chyběl větší důraz před oběma brankami a větší přímočarost při zakončení,“ litovali domácí na svém webu.

Nejen pomsta pár dní staré porážky druholigového áčka, ale především ukončení vlastní nelichotivé série čítající pět porážek se povedla rezervě Kolína. Souboj s tou příbramskou rozhodlo trestné střílení, které hosté v samém závěru ještě pojistili.

Po venkovním trojboji, z něhož vydolovali jediný bod, si chuť spravili také slánští Lvi. Přetahovanou s Žabonosy zlomili v závěrečné části dvěma góly během jediné minuty a po snížení ztrestali hosty ještě třikrát.

14. kolo

Černošice – Benešov 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Branky: 54. Pulkrab – 40. a 47. Zderadička, 26. Starec, 51. Fedoročko. Vyloučení: 9:6. Vyšší tresty: 0:1.

Králův Dvůr – Kutná Hora 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Branky: 4. a 60. Mahel, 7. Krásl – 5. Beran. Vyloučení: 6:4. Bez využití.

Velké Popovice – Čáslav 3:6 (2:4, 0:2, 1:0)

Branky: 6. Rejna, 15. Freisler, 56. Kukačka – 13. a 16. Sladký, 8. Borovanský, 19. Bílek, 23. Kraučuk, 32. M. Pipek. Vyloučení: 5:4. Bez využití.

HC Příbram – Kolín 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky: 24. Semirád, 60. Ježek. Vyloučení: 3:3. Bez využití.

Slaný – Žabonosy 8:4 (1:1, 2:2, 5:1)

Branky: 30. a 45. Slánský, 30. a 45. Špičan, 14. Slabý, 49. Kubinčák, 52. Tuček, 59. Vošahlík – 29. a 47. Skokan, 18. Kunášek, 31. Kedršt. Vyloučení: 1:3.

Mělník – Vlašim 5:6 P (1:3, 3:1, 1:1)

Branky: 11. a 28. Litera, 33. Krejsa, 37. D. Kratochvíl, 51. Šubrt – 6. J. Kratochvíl, 20. Košťálek, 20. Kucharčík, 31. J. Pessr, 53. Slanina, 64. Vondráček. Vyloučení: 8:11. Využití: 1:0.

Kralupy – Poděbrady 6:2 (1:2, 1:0, 4:0)

Branky: 12. Brandejský, 28. Řehák, 43. Soukup, 49. Hanžl, 55. Roubal, 59. Kaprál – 6. Milaniak, 8. Pojkar. Vyloučení: 5:8. Využití: 5:1.

Rakovník – Ml. Boleslav B (hraje se 5. 1.)