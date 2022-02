Série turnajů Sev.en Hockey Cup se koná už podruhé. Zatímco první ročník byl určen deváťákům, tentokrát spolu poměřují síly mladší hokejisté. Ti v tomto věku ještě nehrají hokej na celém hřišti, ale v jedné útočné třetině tzv. na šířku. Na ledové ploše tak hráli zároveň třeťáci i čtvrťáci.

Partnerem a iniciátorem poháru je energetická skupina Sev.en, která je zároveň partnerem zapojených klubů. „Každoroční mládežnické turnaje Sev.en Hockey Cup jsou vyvrcholením naší dlouholeté spolupráce. Jsou to skvěle připravené akce, při kterých naše mládežnické týmy mohou změřit síly proti vzdálenějším klubům naší republiky. Jsme rádi, že díky této spolupráci můžeme dále rozvíjet mládežnický hokej nejen ve Zlíně, ale napříč celou republikou,“ těší manažera mládeže zlínských hokejistů Tomáše Valáška.

Konečné pořadí 3. turnaje Sev.en Hockey Cup:

Ročník 2012: 1. Litvínov, 2. Pardubice, 3. Kladno, 4. Berani Zlín.

Ročník 2013: 1. Pardubice, 2. Litvínov, 3. Kladno, 4. Berani Zlín.