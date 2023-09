První tréninky i první zápasy předsezonní přípravy odehrálo extraligové Kladno na cizích stadionech. Kladenský ČEZ stadion totiž procházel další fází rekonstrukce, v rámci níž vyrostlo vedle haly nové energocentrum, z něhož se nyní řídí chlazení obou dvou ledových ploch. „Led byl i ve vedrech dobrý, chválili ho i hráči,“ vypráví ředitel zimního stadionu Josef Poláček, kterému se s koncem výstavby pořádně ulevilo. První zápas nejvyšší hokejové soutěže odehrají Rytíři na svém ledě už v neděli.

Nové energocentrum na kladenském ČEZ stadionu | Foto: Josef Poláček

„Podle nových pravidel nesmí být chlazení ve stejné budově, jako jsou lidi. Po rekonstrukci nemůže dojít k úniku čpavku na stadionu, protože všechno probíhá ve vedlejší budově,“ vysvětluje Poláček, co obnášela nedávno skončená rekonstrukce.

Ta se naplno rozeběhla už v listopadu. Vedle ČEZ stadionu vyrostla nová budova, kam se přesunula celá strojovna i zázemí ledařů. V místech, kde kdysi byly kompresory a nádoby se čpavkem, nyní parkuje rolba a okolo ní můžou strojnící skladovat nejrůznější potřebné věci.

Všechno, co souvisí s chlazením obou ledových ploch, už se teď nachází v novém energocentru. Sem byly přesunuty veškeré komponenty chlazení, jsou tu rozvodny napětí, zázemí strojníků i všechny potřebné bezpečnostní pomůcky. Klíčová je pak menší místnost s počítačem, pomocí něhož se celý proces chlazení řídí.

„Můžeme řídit chlazení i vzdáleně a kontrolovat celý proces zpětně. Kontrolovat můžeme každou vteřinu. Trošku jsme se báli, ale měli jsme štěstí na programátora, který vyslyšel všechny naše požadavky,“ pochvaluje si Poláček.

O to, aby měli kladenští hokejisté co nejlepší led, se stará kompletní nové vybavení, ve službě zůstaly pouze původní kompresory, které jsou stále v dobrém stavu. Efektivitu zvyšuje i nová chladící věž. „Efektivita je teď úplně jinde. Doufejme, že se to projeví ve spotřebě elektřiny,“ říká Poláček.

Úspora je koneckonců jednou z výhod nového vybavení. Například odpadní teplo, které při procesu vzniká, využívají na stadionu k ohřevu vody a na roztávání sněhu z rolby. „Žádné odpadní teplo nepřijde nazmar,“ potvrzuje ředitel zimáku.

Díky tomu, že výstavba energocentra skončila ještě před plánovaným datem, stihli Rytíři na domácím ledě více tréninků i jeden přípravný zápas navíc. V klubu teď všichni doufají, že do sezony vkročí úspěšně, k čemuž by jim měl pomoct i kvalitní led. „Pomohla i celková rekonstrukce haly a kvalita ledu se zlepšila také díky odvlhčení,“ popisuje Poláček, kterému s koncem rekonstrukce spadl ze srdce velký kámen.

„Poslední tři roky nebyly lehké, ale tohle se opravdu povedlo,“ těší ho.