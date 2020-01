"Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly a on si to zaslouží," řekl novinářům při pondělním náboru dětí v Kladně Jágr, který je třetí v historické tabulce střelců. I přesto, že strávil v letech 2008 až 2011 tři sezony v KHL v Omsku, stihl kladenský odchovanec ještě sedm sezon. A měl jasno, že jeho čísla neodolají.

"Já jsem věděl, že když jsem odešel do Ruska, že se asi těžko budu někam posouvat. Já si myslím, že je v ohrožení Wayne Gretzky. Záleží jen na tom, jestli se Ovečkin nevrátí do Ruska. Pokud vydrží v NHL a bude ho to bavit, tak ho překoná," předpokládá Jágr, že Gretzkého rekord 894 branek může padnout.

Ovečkin by si to podle něj zasloužil. "Byl to vždycky hráč, který udělal maximum pro to, aby se vyhrávalo. To, že má obrovský talent dávat góly, je jen plus pro něho. Myslím si, že je i dobrým příkladem pro hráče. Není to jen střelec, je i nebezpečný, dokáže trefit tělem, je to velice nepříjemný hráč," podotkl Jágr, který jeho tvrdou hru pocítil i na olympijských hrách ve Vancouveru v roce 2010.

"Vyhrál osmkrát nejlepšího střelce v NHL, což je něco neskutečného. Nedokážu si představit, že by to někdo někdy zopakoval. I vyhrát jednou… Mně se to třeba nikdy nepodařilo. Já jsem teda nikdy nebyl takový střelec," uvedl Jágr, jehož maximem je 62 gólů ze sezony 1995/96. V ní vyhrál jeho parťák Lemieux (69).

Ovečkin se podle Jágra dokázal přizpůsobit změně stylu hokeje. "I mě to překvapilo. Nevěřil jsem, že bude tak dominantní. Měl období, kdy jsem si říkal, že se bude zhoršovat a najednou se to otočilo. Změnit trochu styl hry, začal pracovat víc pro mužstvo a i jeho výkony šly nahoru," uvedl Jágr.

"Klobouk dolů, jak dává góly. Je úplně jedno, jaký hokej se hrál před deseti lety a jaký se hraje teď. Má vynikající střelu. Dává hlavně z přesilovek a má své místo, z kterého dává strašně moc gólů," poukázal na typickou parketu čtyřiatřicetiletého ruského střelce na levém kruhu.

Adaptací prý potvrzuje, že se znovu prosazuje ve hře jeden na jednoho jako na začátku kariéry. "Je vidět, že styl hokeje šel někam jinam. Je to hodně o rychlosti. Moc osobních soubojů tam není. Kdo umí dobře bruslit, má daleko víc šanci góly dávat. Připomíná mi to dřívější All Star Game. Dominance v bruslení je tam obrovská, je to hrozně těžké pro bránící hráče. Když má někdo rychlost jako McDavid, tak je to hrozně složité," podotkl Jágr.