„Spoléháme na něj od začátku sezony a drží nás velmi často,“ řekl po zápase s Mladou Boleslaví trenér Rytířů David Čermák a kapitán Tomáš Plekanec chválil ještě důrazněji. „Je naším nejlepším hráčem v sezoně! Nevím, jestli má úplně nejlepší čísla, ale pocitově nás strašně drží, bylo velkou trefou pro Kladno ho přivést. Chytá neskutečně,“ prohlásil Plekanec.

Šance Bowa dostat se na olympiádu není vůbec marná. Jasně, pokud pojedou do Pekingu hvězdy z NHL, zůstane někdejší náhradník Dallasu Stars v Kladně a v klidu se může soustředit na záchranu svého současného chlebodárce v extralize. Jenže ve hře je také varianta, že NHL svoje hráče do Číny nepustí. To v případě, že program jejích zápasů základní části bude ohrožen zejména koronavirem. Zatím to tak nevypadá, ale do 10. ledna je času ještě hodně a pokud by se v NHL začaly zápasy odkládat, pak by zřejmě vystavila svým hráčům do Číny stopku.

Plekanec chválil hlavně Bowa: pro Kladno to byla trefa!

V tu ránu mohou vyletět akcie Bowa nahoru, zvlášť pokud skutečně odjede na Channel One Cup a tam se mu bude dařit. Pro něj velká šance, pro Kladno pak komplikace, protože jiného zkušenějšího gólmana než Landona Bowa nemá, sází prakticky výhradně na něj a mladíka Stahla nasadilo jen pokud chtěl Bow střídat. „Pro nás by to byla velká komplikace, ale snad se to dozvíme už začátkem ledna. Každopádně jsme o tom mluvili a případně bychom museli shánět dalšího brankáře,“ říká David Čermák, ovšem zároveň se tváří trochu ustaraně.

Není se co divit, Bow je skutečně jasná jednička týmu, na druhou stranu už jen kvůli jeho možnému zranění musí být Rytíři připraveni a mít po ruce takovou náhradu, která by vysokého Kanaďana byla schopna nahradit.

S postupující sezonou je totiž čeká stále víc zápasů na „krev“.

