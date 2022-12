Tehdy nosilo hokejové Kladno už dlouhé roky na prsou znal Poldi, tedy oceláren, které za ním stály v dobách, kdy byl několik roků i nejslavnějším klubem republiky. Samotný znak nosí manželku zakladatele kladenských hutí Leopoldinu Wittgensteinovou, kterou nechal na znaku trochu překvapivě po II. světové válce znárodněné fabriky i vládnoucí komunistický režim. Riskoval by totiž ztrátu západních odběratelů.

Foto: Kladno hlásí návraty Jágra i Eliáše, posily dorazí z Německa a Dánska

Dres se šípem nosili Kladeňáci už od roku 1989 a vystřídali se v nich borci jako Pavel Patera, Martin Procházka, Otakar Vejvoda nebo František Kaberle mladší. A také Jaromír Jágr, nejdřív před odchodem do zámoří a pak při stávce v NHL 1994. "V těch dresech Kladno ještě nehrálo, přitom jsou hodně zajímavé. Já sám v nich vstoupil do profesionálního hokeje," vzpomíná Jágr, který by podle klubová informace měl v lednu zase hrát extraligu.

Na ledě se má objevit v zápase poprvé v neděli 18. prosince v rámci předvánoční exhibice kladenských hvězd dob minulých.

V lednu už to bude naostro, bude mu téměř 51 roků.

Zdroj: Youtube

Hokejové Kladno nastoupí proti Plzni 3. ledna v retro dresu s paní Poldi na prsou. Tohle je tým z roku 1993Zdroj: Foto: Rytíři