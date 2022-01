Ten byl osobně přítomen na tiskové konferenci před volbami, kde stát ústy tehdejší ministryně financí Aleny Schillerové, dále tehdejší šéf NSA Milan Hnilička a hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová slíbili městu a Jaromíru Jágrovi jako vlastníkovi Rytířů Kladno, že pomohou. Ani jeden z nich ve funkci nezůstal, nicméně podle Milana Volfa není možné se nyní tvářit, že se to nestalo. „Jediný ze současného vedení kraje, kdo se s námi o podpoře konstruktivně bavil, byl krajský radní a současný ministr dopravy Martin Kupka s tím, že lze uvažovat o projednání podpory pouze v řádu jednotek milionů korun, což je pro tak obrovský projekt naprosto nedostačující,“ píše Volf.

Hejtmanka se brání, město ani primátor Volf ji prý se zimákem neoslovili

Za úsměvný označil Volf argument Petry Peckové, že už rok nekomunikuje, a to prostřednictvím online setkání hejtmanky se starosty (podle jeho slov menších) obcí. Ty podle něj mohou být velmi užitečné, ale neumí si představit, že by primátor statutárního města před desítkami starostů probíral obdobnou záležitost při hromadném hovoru. „A velmi pochybuji, že tak činí můj mladoboleslavský kolega Raduan Nwelati. Věřím, že pokud by paní hejtmanka byla v úřadu déle a načerpala větší zkušenosti, tento argument by nezazněl. Považuji ho za unáhlený,“ brání se Volf.

Ten by se rád s hejtmankou setkal, podle něj není problém dostat na schůzku také Jaromíra Jágra. „Nemáme problém komunikovat, na toto téma se s paní hejtmankou setkat a není naším úmyslem vyměňovat si názory přes média. Jsme smířeni s tím, že nás kraj se stadionem nepodpoří. Ale nejsme smíření s tím, že by nás nepodpořila Národní sportovní agentura, která k obdobným účelům primárně existuje, s níž nadále jednáme, spolupracujeme a má od nás veškeré dokumenty,“ dodal primátor Kladna s poznámkou k nedávné historii, kdy bývalý hejtman Petr Bendl slíbil pomoc při výstavbě nové multifunkční haly v Kladně. Po změně ve vedení kraje a s nástupem Davida Ratha se plány i sliby rozplynuly…

Nejde věřit tomu, že se rozplyne i rozestavěný zimní stadion v Kladně.

