Ani série trestů v závěru v čele s dlouhou dvojnásobnou přesilovkou neobrala hokejisty Kladna o první extraligovou výhru této sezony. V Ostravě proti Vítkovicím sice mužstva začalo až trapně, ale postupně se hodně zvedlo a v normálním čase uhrálo remízu 2:2. U konečné výhry 3:2 o nájezdech byl také Michael Frolík, největší letní posila přinesla po zranění do týmu hodně kvality. Hlavními hvězdami byli však brankář Landon Bow a kapitán Tomáš Plekanec, jež nájezdy rozhodl. V neděli Rytíři hosté Spartu a do derby půjdou v lepší pohodě.

Hokejisté Vítkovic (v bílém) v duelu 3. kola hokejové extraligy proti Kladnu. | Foto: Deník/Petr Kotala

Začátek měli hosté, kteří cestovali o den dříve a přespali v Kravařích u šéfa svazu Aloise Hadamczika, opravdu špatný a po první třetině byli rádi, že prohrávali jen o gól. Kupa chyb stála místo Jakuba Babku, po jeho minele totiž skóroval Frydrych a kladenského univerzála nahradil Melka. Pak se oba celky trefily v přesilovce, za Kladno to byl poprvé v sezoně kapitán Plekanec parádní bombou.

Když už Kladno přečkalo zlou první část s pouze jednogólovou ztrátou, zlepšilo se a po změně stran se mu povedlo vyrovnat. Nádhernou akci vymyslel Sideroff a zakončil Bláha. Za zmínku stojí i tvrdý náraz kladenského Strnada do rozhodčího Rožánka, jehož nechtěně přišpendlil na mantinel a čárový chvíli nemohl pískat.

Nadějně rozehranou poslední části si Rytíři pokazili zbytečnými fauly a v závěru se v oslabení ubránili několika přesilovkám a šancím hlavně díky skvěle chytajícímu Bowovi a také kapitánu Plekancovi, jenž neslezl z ledu a ubránil co mohl.

Prodloužení přineslo šance oběma mužstvům, ale gólmani drželi i proti samostatným únikům Káni a Ticháčka. A tak rozhodly až nájezdy. V těch se trefil pouze Tomáš Plekanec rychlou bombou pod horní tyčku, zatímco Bow nedal vítkovickým sniperům naději. Kladno vyhrálo ve Vítkovicích historicky na nájezdy vůbec poprvé!

"Začali jsme spoustou individuálních chyb, dvakrát jsme je poslali do nájezdu, ale hra jako taková špatná nebyla. Po změně stran jsme už byli lepší, aktivnější, vytvořili si tlak a dostali se bjěhem tří čtyř střídání do zápasu," byl rád kladenský trenér Otakar Vejvoda a zbytek duelu už shrnul lakonicky: "Prakticky to bylo jen o bránění našich oslabení."

Domácí asistent Radek Philipp mínil, že jeho tým začal dobře, vytvořil si šance, ale druhá část už patřila více Kladnu. "Zvýšilo důraz i pohyb a my byli horším týmem, nicméně v poslední části to už byla hra na jednu bránu, v níž jsme měli spoustu šancí, dokonce přesilovku pět na tři. Určitě jsme měli něco proměnit," litoval.

Kladno: Bow – Dotchin, Klikorka, Ticháček, Hejda, Veber, Slováček – Tralmaks, Plekanec, Sideroff – Jarůšek, Klepiš, Procházka – Bláha, Pytlík, Frolík – Beran, Babka, Strnad – Melka.