Kvůli úpravám na kladenském ČEZ stadionu si hokejisté Kladna museli na letní domácí premiéru počkat do dneška. Ve čtvrtek 24. srpna hostí pražskou Slavii a začíná se v 18 hodin. Klub už také odtajnil podstatnou informaci, kdo a za kolik bude prodávat pivo a klobásy při mistrovské sezoně. Určitá změna tam je a zdá se, že k lepšímu, byť předjímat se nemá.

Na kladenském hokeji bude pivo čepovat nová společnost | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Fanoušky hlavně zajímá zápas se Slavií. Rytíři dvakrát vůbec nestačili na Litvínov a mnozí z přihlížejících z toho byli dost otrávení. Nicméně trenéři Kladna zatím nasazovali s respektem ke klukům na ledě přece jen béčkovou sestavu bez zásadních opor.

Kapitán Tomáš Plekanec hrál jedinkrát den po svém návratu do Česka, takže byl tehdy jednou na ledě. Kvůli dovolené nehrál ještě vůbec Michael Frolík, Jakub Klepiš dvakrát. Čerstvá posila Richard Jarůšek do kolotoče skočila rovnýma nohama po dvou trénincích a dnes - pokud ho trenéři nasadí - se poprvé ukáže domácímu publiku.

Obrazem: Na Litvínov nestačilo Kladno ani v odvetě, nepomohla ani čerstvá posila

Zápas by mohl být zajímavý také pro další kladenské posily. Karel Klikorka díky Slavii loni restartoval svou kariéru a přes Kladno se vrací do elitní soutěže. Tadeáš Hejda by si ji rád vyzkoušel premiérově a v Kladně je ze Slavie na zkoušku. Zda mladší bratr někdejšího reprezentanta a borce NHL Jana Hejdy uspěje, ještě jasné není.

Co se týče občerstvení, už dnes se fanoušci budou moci seznámit s první nabídkou nové společnosti, která se o doplňování energie během zápasů bude starat. Jde o společnost Stalley, na jejíž nabídku jsou v Kladně fanoušci zvědaví, protože jejich předchůdce čelil dost velké kritice. Lukáš Suchánek představil Stalley na klubových stránkách pochopitelně v dobrém světle, ale jaká bude realita, ukáží další týdny. Ceny? Pivo za padesát (a už nikoliv jen čtvrtinka), klobása za stovku. K tomu třeba párek v rohlíku či hamburgery, ty prý teplická společnost umí výborně.

K tomu zajímavé marketingové akce. A také nabídka volných míst pro obsluhu, vše najdete na stránkách Rytířů.