Větrovský jako promotér přivezl do Prahy boxerské veličiny Mikea Tysona či Tysona Furyho a dlouhodobě spolupracuje s Jaromírem Jágrem. Společně realizují projekty jako Noc s legendou. V Kladně by byl jeho úkol celkem jasný: na exkluzivní značku JJ68 nalákat více silných sponzorů.

A noví hráči? Jak už bylo řečeno, Račuk už v Kladně hrál. Před čtyřmi lety si ho vyhlédli jako posilu před play off trenéři Lidický s Čermákem. Stihl však jen sedm utkání (1+5), aby si ho Chomutov k nevoli Rytířů stáhl zpět. Jenže tam uvadal, nedařilo se mu ani ve Znojmě (EBEL liga), a tak zamířil do Prostějova. Bylo to před dvěma roky a nabídku Kladna tehdy odmítl.

V týmů Jestřábů se mu však dařilo. Vedle ostřílených Divíška či Nouzy udělal 56 bodů a v bodování soutěže skončil pátý – mimochodem před všemi kladenskými hráči. V nedokončené poslední sezoně dokonce už bez podpory Divíška a s kapitánským céčkem na prsou nastřádal bodů 61 (čtvrtý v lize). Jenže týmu se už nedařilo a nehrál v elitní skupině.

I tak může být lehce rozevlátý styl, přehled, dobré bruslení a kvalitní střelba Račuka pro současné Kladno přínosem.

Tomáš Guman pochází z nedaleké Roudnice a je mu teprve 22 let. V kariéře už ale prošel mnoho klubů, v mládeži dokonce hrával ve Švýcarsku. Naposledy ve Vítkovicích, kde už ale novou smlouvu nedostal.

Za příchodem Gumana dost možná stojí i Jindřich Lidický. Jako trenéra kladenské juniorky ho právě Tomáš Guman v roce 2017 přiváděl k úžasu, protože tehdy v play off proti Kladnu vyprodukoval během pouhých pěti zápasů šest branek a čtyři asistence! A ostatní borce viditelně převyšoval.

V mužské kategorii už se ale Tomáš Guman prosazoval složitěji. V Budějovicích zůstala jeho produktivita za dva roky téměř na bodu mrazu. Opět zkusil krátký návrat do Švédska a pak chytil angažmá ve Znojmě, které se mu povedlo více. Přes Porubu se pak dostal poprvé do extraligy, kde za dvě sezony stihl ve Vítkovicích 38 zápasů a pět branek. Podstatně úspěšnější byl při střídavých startech do Poruby, a tak existuje předpoklad, že by mu Kladno mohlo být ideální možností, jak se blíž domovu dostat opět do formy, jakou tady předváděl v juniorském věku.

O mnoha odchodech výborných hráčů už jsme informovali, zatím ale nebylo jisté, kam jejich kroky povedou. U Ladislava Zikmunda se potvrzuje Sparta, kam by mohl jít i Kanaďan Brendon Nash. Tušil se i podpis Jakuba Strnada v Mladé Boleslavi, hokej.cz zase informuje, že Patrik Machač a Tomáš Redlich zakotví v Karlových Varech.

Po půlnoci bude jasné, zda se odhady potvrdí.